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小三否認與人夫在車上嘿咻 人妻錄下小三呻吟聲獲賠

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民王婦以丈夫林男與小三朱女在車上發生性關係，侵害她的配偶權，向朱女求償，朱女否認與林男車震嘿咻，但王婦提出朱女與林男在車上對話錄音，朱女持續發出呻吟聲，並嘆稱「喔，爽」，而林男稱「很緊張，怕人家來」，台中地院法官認定朱女與林男車震嘿咻，侵害王婦的配偶權，判決朱女賠償王婦新台幣25萬元。可上訴。

王婦主張，她與林男結褵40餘年，育有3名子女，婚姻生活融洽。未料，朱女於2020年間結識林後，竟於2021年3月31日在車上與林發生性行為，同年4月8日在車上與林親吻及為親暱對話，亦與林經常傳送如「想你」或「愛你」等互表愛意曖昧訊息，侵害她的配偶權，請求損害賠償。

朱女辯稱，她與林男僅是直銷上下線，並無感情。她與林於去年3月31日未發生性行為，而是林違反她的意願撫摸她胸部。而林於同年4月8日也是違反她意願強行親吻她。而她傳送予林的訊息僅是與林互講風涼話，且林亦會對她「想你」、「愛你」，她並未侵害王婦的配偶權。

王婦提出朱女與林男去年3月31日對話錄音及譯文為證，朱女先提議前往汽車旅館，並表明約1個多鐘頭可離開，而林男表示不可能一個多鐘頭即可離開後，朱女即迭持續發出呻吟聲，並嘆稱「喔，爽」；且朱女詢問林可否在車上躺著，經林覆以「不好啦」，朱女表示「不好動」、「在車上不好做事」；後來林對朱女說「很緊張，怕人家來」。

以一般社會經驗，性行為乃性的結合，行為雙方於期間因感受性歡愉而發出頻繁喟嘆，甚屬常見；而性行為因須雙方以一定體勢相互配合，狹小車內空間較不易進行；又性行為雙方通常不欲他人窺見此等私密交媾過程，惟汽車內部並非具高度隱蔽性空間，不特定人路經時皆可能自擋風玻璃、車窗透視入內並見聞車內狀況，

法官認為如果朱女與林男未發生性行為，朱女應無可能在車上無端持續呻吟，也無必要詢問林男可否在車上躺下及抱怨在車上不易動作，林男尤無憂慮旁人經過並發現車內情景之理，堪認2人在車上嘿咻。法官判決朱女賠償王婦新台幣25萬元。

王婦以丈夫林男與小三朱女在車上發生性關係，侵害她的配偶權，向朱女求償，法官判決朱女賠償王婦新台幣25萬元。可上訴。圖／本報資料照
王婦以丈夫林男與小三朱女在車上發生性關係，侵害她的配偶權，向朱女求償，法官判決朱女賠償王婦新台幣25萬元。可上訴。圖／本報資料照

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