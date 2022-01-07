買靈骨塔假節稅真詐騙 竹檢起訴6人不法獲利437萬元

28歲謝姓男子看準許多消費者購得大量靈骨塔位、牌位等殯葬產品，急於脫手獲利卻苦無銷售管道，陸續招募5名成員扮演業務、仲介及葬儀社人員，向被害人佯稱要買塔位，但須辦理節稅而索取費用，成功得手437萬3000元，全案昨日偵查終結，新竹地檢署對謝男等6人，涉有加重詐欺、指揮、參與犯罪組織等罪嫌提起公訴。

新竹地檢署指揮新竹縣警局刑警大隊，偵辦以謝男為首的靈骨塔詐騙案，檢方指出，謝男於2020年5月間租用臺北市大同區1間辦公大樓為據點，對外以民惠有限公司或福鴻實業有限公司之名義作為掩護及招攬生意，並陸續招募何男、黃男、林女、吳女、陳男共5名成員加入。

檢方調查，詐騙集團採取分工模式，由謝男提供擁有靈骨塔位的被害人個資，再由何男、黃男及陳男充作福鴻公司或民惠公司的業務人員，先以行動電話連繫被害人，佯稱是仲介，再由謝男或吳女出面扮演葬儀社人員，表示已有買家報價要買搭配骨灰罐之靈骨塔位。

檢方表示，詐騙集團以買賣靈骨塔位必須請會計師節稅、辦理捐贈節稅，或購買發票節稅、補稅交給金管會，必須先支付上開事項費用，賣出時可以獲取高額利益等話術，使賣家信以為真，成功詐騙，得手437萬3000元。

經新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押禁見謝男、吳女、黃男獲准，全案於昨日偵查終結，檢方請求法院沒收犯罪所得，並對謝男等6人以涉有加重詐欺、指揮、參與犯罪組織等罪嫌提起公訴，

新竹地檢署表示，近來代銷靈骨塔詐騙案件頻傳，分析其犯罪模式多以「高報酬」為餌，鎖定無投資經驗之長者，由集團成員扮演買家、葬儀社人員，輪番拜訪被害人鬆懈心防後，再以「節稅」、「手續費」、「保密條款」為由，誘騙被害人交付現金而蒙受鉅大損失。