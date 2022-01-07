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名嘴全嘉莉盜領亡夫72萬元倒賠女兒283萬元 判緩刑2年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

醫藥記者出身的名嘴全嘉莉被控在夫婿過世後，盜領夫婿郵局存款72萬元，女兒對她提告。台北地方法院審理，全女拿283萬元與女兒和解，法官審理，依非法由自動付款設備取財罪判她有期徒刑4月，緩刑2年。可上訴。

事實上，全嘉莉經過一次檢察官不起訴處分，再議權人提再議，檢方第2次偵辦，全女仍不認罪，檢方起訴她後，她在審理時自白、認罪、和解。

檢方起訴，全嘉莉的配偶陳萬達2019年12月14日死亡，全女於陳死後，12次持陳中華郵政帳戶的提款卡提款72萬元，全嘉莉的女兒陳子嫣發覺後報警處理，全女移送法辦。

全嘉莉偵查中告訴檢察官，她提錢用於陳萬達的醫療、喪葬費用，否認犯罪，檢方起訴全女，至法院審理時，全嘉莉在準備程序中自白犯罪，並與女兒達成和解，法官於是逕行判決。

判決說，全嘉莉未經全體繼承人同意擅自提領陳萬達的存款，不過，念在她犯後坦認犯行，與女兒以283萬元和解，履行完畢，獲撤回告訴，態度良好，依法判刑。

判決指出，全嘉莉一時失慮，已知所警惕，信無再犯之虞，她的女兒也同意給媽媽緩刑宣告，宣告全女可緩刑2年。

判決書說，全嘉莉與女兒達成和解，也給付和解款項，犯罪所得形同實際「發還」被害人，女兒對她的求償權已獲滿足，如果再沒收全女的犯罪所得，有過苛之虞，依法不再宣告沒收72萬元。

檢察官 中華郵政

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