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涉毀損婦聯會資料挨告 辜嚴倬雲等人獲不起訴理由曝光

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理，被控毀損婦聯會170箱資料，而中華婦女聯合會及不當黨產處理委員會，各提出告訴及告發3人涉刑法業務侵占、背信等罪。台北地檢署認定辜氏母女故意碎紙丟棄檔案，但因超過時效等理由，今給予不起訴處分。

檢方認為，從婦聯會搬運的台泥德惠大樓置放的兩批物品，一為辜嚴倬雲的私人物品，一為婦聯會的會務資料，兩者的紙箱外觀、搬運時間與存放目的均截然不同，此為辜嚴倬雲與辜懷如所明知，並無可能混淆，足認兩人自始知悉本案170箱資料是婦聯會所有，並非辜嚴倬雲的私人物品。

檢方查出，本件170箱資料銷毀時間為2017年12月25日，而辜嚴倬雲在2017年10月19日出境、同年12月31日入境；辜懷如在10月19日出境、11月9日入境、11月24日出境、11月28日入境、12月15日出境、12月28日入境。

檢方表示，可見辜嚴倬雲人在國外、辜懷如頻繁入出國之際，兩人仍急於銷毀本間170箱資料，顯然別有用意，絕非僅是處理無關緊要的私人物品而已，因此認定兩人均明知本案170箱資料是婦聯會所有的文書，猶故意予以毀棄無誤。

不過，檢方認為，母女兩人不構成業務侵占罪，因婦聯會自始未曾向母女索要本案170箱資料，則兩人有否拒絕交還之意，即非無疑。且2017年12月5日促轉條例經立法院三讀通過，而辜嚴倬雲也發表一番言論，可見她當時認為婦聯會早期所持資料或財產，不排除有可能被認定為政治檔案或不當黨產。

因此，綜合觀之，實難謂稱本件的毀損行為與辜嚴倬雲「滅證」的目的無關。由此，母女兩人是為避免她們保管的婦聯會資料遭調查，進而擅自銷毀本案170箱資料中的書面文件，主觀上顯然有別他圖，應非出於將資料納為己有的意思，沒有侵占意圖。

檢方認為，母女的行為也不構成背信罪，因這批資料多為文件或帳簿，具有用以查證或紀念的保存價值，似難認有交易買賣的財產利益，因此滅失有無損及婦聯會財產上利益，甚有疑問。

檢方指出，母女的行為構成毀棄文書罪，但婦聯會遲誤告訴期間，依法不得再行追訴。此外，劉姓助理聽從辜懷如命令行事，足認她參與本案170箱資料的搬運、毀損行為，應出自於職務關係，本身不必然知道詳情，依罪嫌不足，一併給予不起訴。

婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理，被控毀損婦聯會170箱資料，而中華婦女聯合會及不當黨產處理委員會，各提出告訴及告發3人涉刑法業務侵占、背信等罪。台北地檢署認定辜氏母女故意碎紙丟棄檔案，但因超過時效等理由，今給予不起訴處分。圖／本報資料照
婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理，被控毀損婦聯會170箱資料，而中華婦女聯合會及不當黨產處理委員會，各提出告訴及告發3人涉刑法業務侵占、背信等罪。台北地檢署認定辜氏母女故意碎紙丟棄檔案，但因超過時效等理由，今給予不起訴處分。圖／本報資料照

婦聯會 辜嚴倬雲 黨產

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