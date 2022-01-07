快訊

專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改裝車隊深夜街頭狂飆吵死人 南投聲音照相取締41件

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

因新冠疫情，國人無法出國旅遊，去年下半年南投縣觀光景點出現人潮，例假日更常有改裝車輛高速呼嘯而過，影響民眾安寧，警方配合環保局執法以聲音照相，取締噪音車輛，下半共查獲41輛，對車主開出1800元以上3600元以下罰鍰，今年也將擴大執法，遏止飆車和噪音歪風。

去年10月25日凌晨，名間鄉台16線近百輛改裝車呼嘯而過，震耳欲聾噪音接連不斷，讓居民火大，將車隊深夜飆車惡行全拍下，痛批改裝車駕駛只顧自己玩樂，不顧環境安寧和其他用路人安全，高速飆車相當可惡。

南投縣環保局表示，南投縣山區多景觀美，投139線、136線及台14線、台3線、台21線通往日月潭、溪頭、清境等知名景點，隨著疫情微解封，吸引改裝車集結出遊。為了遏止車輛噪音汙染，環保局和警方、監理單位合作，不定時攔檢及跨縣市聯合稽查，也在高噪音車輛熱門出沒路段及時段增加「科技執法聲音照相」蒐證取締及告發。

為確保執法公信力，聲音照相系統通過環保署設備認證、驗證及查驗，對於拍到噪音超標車輛從嚴審理，扣除背景環境干擾、確認風速小於每秒5公尺、無降雨等條件，保留前後3秒影像，超標車輛幾乎都逃不掉，除了開罰且要求改善，否則將累次處罰。依據機動車輛行駛噪音管制標準，車輛在速限小於50公里的管制標準為86分貝；50至70公里的管制標準為90分貝，

去年下半年環保局取締41件車輛噪音違規，今年將擴大執行，增設高噪音陳情路段稽查，環保局提醒駕駛人勿心存僥倖，車輛只要不違法改裝，行駛不刻意高速催產生高分貝噪音，就不會被拍照取締。

南投縣環保局在熱門路段採取聲音照相，取締車輛噪音汙染。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局在熱門路段採取聲音照相，取締車輛噪音汙染。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局在熱門路段採取聲音照相，取締車輛噪音汙染。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局在熱門路段採取聲音照相，取締車輛噪音汙染。圖／南投縣環保局提供
南投縣疫情微解封帶動旅遊熱潮，合歡山等熱門景點假日車輛不斷。記者江良誠／攝影
南投縣疫情微解封帶動旅遊熱潮，合歡山等熱門景點假日車輛不斷。記者江良誠／攝影

噪音 南投 疫情

延伸閱讀

埔里3人上吊案死者遭告恐嚇取財 南投地檢偵辦釐清

公老坪深夜「飆」噪音 中市議員籲：科技執法加強取締

基隆望海巷漁港又成「陰陽海」 環保局採樣裁罰

南投埔里、草屯免費拔蘿蔔 本周末起接力登場

相關新聞

高雄身障男子遭持球棒圍毆 2主嫌聲押獲准

高雄許姓身障男子遭4人約出以球棒圍毆，警方迅速逮人依殺人未遂、妨害秩序送辦。高雄地檢署訊問後，認為其中主嫌郭姓、李姓男子...

買靈骨塔假節稅真詐騙 竹檢起訴6人不法獲利437萬元

28歲謝姓男子看準許多消費者購得大量靈骨塔位、牌位等殯葬產品，急於脫手獲利卻苦無銷售管道，陸續招募5名成員扮演業務、仲介...

桃園知名眼科爆遭盜領 女會計買戒指、還債侵佔1865萬

桃園某知名眼科薛姓女會計因欠債、購買奢侈品，多年以職務之機會私下偷變造診所開立的支票，刑事部分檢方已依侵佔等罪嫌起訴她，...

民團呼籲監護修法踩煞車 別讓司法和醫療單打獨鬥

法務部在近年重大刑案與媒體妖魔化精神病人的氛圍下強行推動修法，試圖把精神病人強制住院（監護處分）原本的限期規範拿掉。日後，只要「有心」（例如輿論壓力過大時），受監護的病人將可能被無限期和社會隔離。

小三否認與人夫在車上嘿咻 人妻錄下小三呻吟聲獲賠

台中市民王婦以丈夫林男與小三朱女在車上發生性關係，侵害她的配偶權，向朱女求償，朱女否認與林男車震嘿咻，但王婦提出朱女與林...

名嘴全嘉莉盜領亡夫72萬元倒賠女兒283萬元 判緩刑2年

醫藥記者出身的名嘴全嘉莉被控在夫婿過世後，盜領夫婿郵局存款72萬元，女兒對她提告。台北地方法院審理，全女拿283萬元與女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。