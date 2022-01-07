改裝車隊深夜街頭狂飆吵死人 南投聲音照相取締41件

因新冠疫情，國人無法出國旅遊，去年下半年南投縣觀光景點出現人潮，例假日更常有改裝車輛高速呼嘯而過，影響民眾安寧，警方配合環保局執法以聲音照相，取締噪音車輛，下半共查獲41輛，對車主開出1800元以上3600元以下罰鍰，今年也將擴大執法，遏止飆車和噪音歪風。

去年10月25日凌晨，名間鄉台16線近百輛改裝車呼嘯而過，震耳欲聾噪音接連不斷，讓居民火大，將車隊深夜飆車惡行全拍下，痛批改裝車駕駛只顧自己玩樂，不顧環境安寧和其他用路人安全，高速飆車相當可惡。

南投縣環保局表示，南投縣山區多景觀美，投139線、136線及台14線、台3線、台21線通往日月潭、溪頭、清境等知名景點，隨著疫情微解封，吸引改裝車集結出遊。為了遏止車輛噪音汙染，環保局和警方、監理單位合作，不定時攔檢及跨縣市聯合稽查，也在高噪音車輛熱門出沒路段及時段增加「科技執法聲音照相」蒐證取締及告發。

為確保執法公信力，聲音照相系統通過環保署設備認證、驗證及查驗，對於拍到噪音超標車輛從嚴審理，扣除背景環境干擾、確認風速小於每秒5公尺、無降雨等條件，保留前後3秒影像，超標車輛幾乎都逃不掉，除了開罰且要求改善，否則將累次處罰。依據機動車輛行駛噪音管制標準，車輛在速限小於50公里的管制標準為86分貝；50至70公里的管制標準為90分貝，