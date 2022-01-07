萊劑零檢出地方條例案 憲法法庭2月22日言詞辯論

行政院於民國109年12月31日宣布，各地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。4縣市議會聲請釋憲。憲法法庭將於2月22日召開言詞辯論庭。

這是憲法訴訟法於今年1月4日施行以後第2件言詞辯論案件，第1件為1月17日將舉辦的原住民身分法釋憲案。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的美豬（萊豬）去年元旦起開放進口，行政院於109年12月31日宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出的規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。台北市議會、台南市議會、台中市議會、嘉義市議會聲請釋憲。

司法院今天指出，憲法法庭審理萊豬地方條例釋憲案，將於2月22日上午9時30分於憲法法庭（司法大廈4樓）行言詞辯論，將邀請聲請人與衛生福利部等相關機關說明。

司法院表示，言詞辯論將討論：首先，食品安全衛生管理法第15條第1項第5款、第2項及第4項規定，授權中央主管機關訂定食品的殘留農藥或動物用藥安全容許量標準，此是否為專屬中央事項？其憲法依據為何？或（亦）為地方自治事項，各地方自治團體為保障轄區內的人民健康權及（或）當地產業等，是否得自行訂定不同（不論是較嚴或較鬆）的標準？其憲法依據為何？縣（市）或直轄市自治權限的憲法依據是否相同？

其次，依憲法第107條第11款規定，國際貿易政策應由中央立法並執行。如中央開放進口含萊克多巴胺的豬肉，而地方亦得另行訂定自治條例，禁止於各縣（市）或直轄市轄區內運輸、販售或使用含萊克多巴胺的豬肉，是否違背上開憲法規定？對外是否會構成違反國際法的貿易障礙？

最後，動物用藥殘留標準第3條規定：「食品中之動物用藥殘留量應符合下列規定，本表中未列之藥品品目，不得檢出。表中藥品品目非屬行政院農業委員會核准國內使用之動物用藥，僅適用進口肉品。」請衛福部說明：除此案所涉的萊克多巴胺外，目前是否另有「僅適用進口肉品，而未核准國內使用」的其他動物用藥？