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高雄身障男子遭持球棒圍毆 2主嫌聲押獲准

中央社 / 高雄7日電

領有身障手冊的少年遭郭男等4名惡煞持鋁棒狂歐，頭部受重傷。翻攝自臉書
領有身障手冊的少年遭郭男等4名惡煞持鋁棒狂歐，頭部受重傷。翻攝自臉書
高雄許姓身障男子遭4人約出以球棒圍毆，警方迅速逮人依殺人未遂、妨害秩序送辦。高雄地檢署訊問後，認為其中主嫌郭姓、李姓男子犯罪情節重大，昨天晚間聲押獲准。

高雄市政府鼓山分局今天上午發布新聞稿說明，20歲許男去年12月23日晚間遭人約出圍毆，警方已在去年12月24日凌晨近1時將涉案19歲郭姓、李姓男子，以及17歲周姓、16歲廖姓男子逮捕到案。4人雖非現行犯，但因過程皆攻擊致命部位，犯罪事證明確，警方詢後依殺人未遂、妨害秩序罪移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局指出，檢方為釐清事發經過，昨天指揮鼓山分局拘提主嫌郭男、李男，傳喚周男、廖男到案複訊，並認為主嫌郭男、李男罪證明確，犯案情節重大，為避免再因細故糾眾再犯暴力行為，危害社會安寧秩序，向高雄地方法院聲請羈押，法院昨晚裁定羈押獲准，未成年的周姓、廖姓少年則移送少年法庭處理。

有網友日前在臉書「爆料公社」轉發一段影片，內容是身障的許男遭4惡煞以球棒長棍痛毆頭部，倒臥血泊，送醫躺在病床畫面激起網友憤怒，許男母親更痛斥兒子是被誆騙出門，希望大家主持公道。

影片中，許男突遭1人從後面持鋁棒痛擊頭部，許男舉手求饒仍被4人一擁而上持續以棍棒拳腳相向。另段影片則是少年躺在醫院畫面。許男母親透露，目前許男仍有頭暈、頭痛，骨折等症狀。

殺人 身障

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