快訊

欠20萬法事費用 高雄男被毆打致死坐公園椅上斷氣

鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

營養午餐回扣案 國中前校長無罪獲補償22.4萬元

中央社 / 台北7日電

新北市頭前國中前校長曾茂山被控向營養午餐供應商收賄，去年獲判無罪確定。高院認為，曾茂山無罪確定前遭羈押56天，每天應補償新台幣4000元，日前准予補償共22萬4000元。

新北地檢署起訴指出，11家營養午餐供應商負責人或職員自民國91年起至100年，涉嫌行賄新北市部分小學、中學及高中校長，希望藉此得標或完成標案。

新北地方法院於103年間判決32名校長10年6月至3月不等刑期，送錢廠商也遭判刑。20名校長陸續獲判有罪定讞，部分校長則獲判無罪確定。

曾茂山被控收賄新台幣170萬餘元，一審遭判刑10年6月，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改判刑7年10月；案經最高法院發回，高院更一審改判曾茂山無罪，最高法院去年駁回檢察官上訴，曾茂山無罪確定。

曾茂山向高院聲請刑事補償，表示當時遭羈押56天，直到起訴才獲得交保，離開看守所後不敢看人、常做惡夢，身心靈嚴重受創。

高院審酌，當時的羈押處分雖無違法、不當，但羈押長期拘束被告行動自由，損害名譽、信用等人格權，考量曾茂山智識程度、家庭狀況等情狀，認為以每天補償4000元為適當，准予補償22萬4000元。

收賄 營養午餐

延伸閱讀

酒測超標10倍足以致命 機器疑異常未重測高院判無罪

酒測值2.5警驚叫「阿娘喂」 少做2動作高院仍判無罪

宜蘭2校營養午餐烤雞腿不熟 34學生身體不適

影／民眾黨呼籲正視學校營養午餐的營養和食安

相關新聞

高雄身障男子遭持球棒圍毆 2主嫌聲押獲准

高雄許姓身障男子遭4人約出以球棒圍毆，警方迅速逮人依殺人未遂、妨害秩序送辦。高雄地檢署訊問後，認為其中主嫌郭姓、李姓男子...

桃園知名眼科爆遭盜領 女會計買戒指、還債侵佔1865萬

桃園某知名眼科薛姓女會計因欠債、購買奢侈品，多年以職務之機會私下偷變造診所開立的支票，刑事部分檢方已依侵佔等罪嫌起訴她，...

狼父把幼女當性奴 從猥褻進展到性交 51次判20年

桃園龜山一名父親從女兒國小五年級開始，就趁同寢之際親女兒嘴巴、撫摸胸部與下體，女兒讀國中後更直接性交，女兒懼於父親權勢而...

捍衛蔣公銅像辱警 三三三政黨聯盟主席判拘10日

第三勢力「333」政黨聯盟主席周克琦未申請集會遊行，去年在立法院外參加捍衛蔣公銅像活動時，被員警制止穿越馬路，對員警辱嗆...

罕見！女碩士犯錯遇熱誠法官與相愛的輔佐人 檢也動容

呂姓土木工程女碩士兩年前到台北市士林區公所申請急難救助金，施姓職員告知她不符合資格，呂婦竟拿安全帽砸施的臉，區公所駐衛警...

不會用手機自認被看不起 狠男把女友打吐血膠帶纏口鼻

桃園李姓男子曾拿機車大鎖痛毆強盜、性侵被判刑12年，假釋後又因不會用手機，自認女友教他時語氣看不起他，竟又打到她吐血還用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。