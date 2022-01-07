營養午餐回扣案 國中前校長無罪獲補償22.4萬元

新北市頭前國中前校長曾茂山被控向營養午餐供應商收賄，去年獲判無罪確定。高院認為，曾茂山無罪確定前遭羈押56天，每天應補償新台幣4000元，日前准予補償共22萬4000元。

新北地檢署起訴指出，11家營養午餐供應商負責人或職員自民國91年起至100年，涉嫌行賄新北市部分小學、中學及高中校長，希望藉此得標或完成標案。

新北地方法院於103年間判決32名校長10年6月至3月不等刑期，送錢廠商也遭判刑。20名校長陸續獲判有罪定讞，部分校長則獲判無罪確定。

曾茂山被控收賄新台幣170萬餘元，一審遭判刑10年6月，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改判刑7年10月；案經最高法院發回，高院更一審改判曾茂山無罪，最高法院去年駁回檢察官上訴，曾茂山無罪確定。

曾茂山向高院聲請刑事補償，表示當時遭羈押56天，直到起訴才獲得交保，離開看守所後不敢看人、常做惡夢，身心靈嚴重受創。

高院審酌，當時的羈押處分雖無違法、不當，但羈押長期拘束被告行動自由，損害名譽、信用等人格權，考量曾茂山智識程度、家庭狀況等情狀，認為以每天補償4000元為適當，准予補償22萬4000元。