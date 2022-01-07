捍衛蔣公銅像辱警 三三三政黨聯盟主席判拘10日

第三勢力「333」政黨聯盟主席周克琦未申請集會遊行，去年在立法院外參加捍衛蔣公銅像活動時，被員警制止穿越馬路，對員警辱嗆穢語，依侮辱公務員罪查辦；台北地方法院審理，判周拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

2021年3月9日上午10時，周與多位民眾在立法院前非法集會，突然穿越車道，走向台北市中山南路車道分隔島，警方為維護周的安全，一人持麥克風高聲勸阻，另一人拉住周的肩膀及手臂，周當場辱罵警方髒話。

周辯稱，警察勾他、打他又鎖他喉嚨暴力執勤，他受驚嚇才會口吐「三字經」，當場有跟員警道歉，否認妨害公務。

法官勘驗光碟認為，警方以大聲公擴音對周喊「不要在道路上，影響交通」，有數名員警將周拉回人行道，周即出言不遜，周辯稱受驚嚇而口不擇言，並無依據，不合於正當防衛不罰要件。