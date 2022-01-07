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罕見！女碩士犯錯遇熱誠法官與相愛的輔佐人 檢也動容

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

呂姓土木工程女碩士兩年前到台北市士林區公所申請急難救助金，施姓職員告知她不符合資格，呂婦竟拿安全帽砸施的臉，區公所駐衛警到場維持秩序，呂婦在拿起現場盆栽作勢敲頭，後來盆栽被摔落在地。警方依妨害公務現行犯逮捕，當她被移送士林地檢署時，又咬傷陳姓法警，士林地院依妨害公務、毀損、傷害罪判她拘役日，得易科罰金。

呂婦上訴，由叢姓丈夫擔任輔佐人，台灣高等法院撤銷妨害公務、傷害刑度，改判應執行85日，得易科罰金，緩刑2年。高檢署檢察官羅松芳抒發心得，認為人生之美，美在心靈善良，美在用愛付出，恭喜被告幸運踫到了心靈善良，用愛付出的輔佐人及法官，他祝福被告！

高院認為，呂婦因不符合急難救助金申請資格，就拿安全帽砸施姓科員，又咬傷陳姓法警，應予譴責；但她在高院審理時終於坦承認錯，另與陳調解成立，賠償2萬元，態度尚可。呂婦是中度身心障礙，患有急性睡眠障礙、雙極性情感疾患等病狀，叢姓輔佐人稱呂婦是土木工程碩士，已婚、與他同居，她目前無業。

高院認為呂婦沒有前科，陳姓法警也請求給予她緩刑，兼衡呂婦是中度身心障礙、患有精神疾病，應知所警惕，因此敢予緩刑。

公訴檢察官羅松芳事後在臉書上發文，稱這個案情單純，事證明確，或是受命法官為被告指定輔佐人，或是為被告選任公設辯護人，或是為了調解，居然進行了4次的準備程序，第五度開庭時法庭的氣氛「罕見的祥和」。

羅松芳表示，審理中，審判長請叢姓輔佐人表示意見，叢說是案發後與呂女認識，進而結婚，呂女最高學歷為土木工程碩士，有重大傷病卡、身心障礙證明，罹患躁症，現在兩人同居，她有按時就醫服藥，康復順利，無再犯之虞。呂婦已經和法警和解賠償，也會賠償區公所盆栽，希望不要判處呂婦徒刑坐牢。

羅說被受命法官的耐心、輔佐人的愛心感動了，他論告稱「刑期無刑，請審酌被告罹患重病，與被害人和解，坦承不諱，從輕量刑，如無再犯之虞請並為緩刑之諭知。」

辯論終結後，叢很細心地招喚呂婦離席，公設辯護人離席前，向他點頭示意說「謝謝檢察官！我很享受今天的高院12法庭。」羅松芳認為人生之美，美在心靈善良，美在用愛付出，呂婦很幸運踫到了心靈善良，用愛付出的輔佐人及法官。

高院刑事第庭審判長為陳如玲，受命法官蔡如惠，陪席法官則是魏俊明。

高檢署檢察官羅芳松在蒞一件婦人妨害公務案時，體悟人生之美，美在心靈善良，美在用愛付出，他恭喜婦人幸運踫到了心靈善良，用愛付出的輔佐人及法官，他祝福被告。記者王宏舜／攝影
高檢署檢察官羅芳松在蒞一件婦人妨害公務案時，體悟人生之美，美在心靈善良，美在用愛付出，他恭喜婦人幸運踫到了心靈善良，用愛付出的輔佐人及法官，他祝福被告。記者王宏舜／攝影

妨害公務 盆栽 檢察官

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