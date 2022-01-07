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不會用手機自認被看不起 狠男把女友打吐血膠帶纏口鼻

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園李姓男子曾拿機車大鎖痛毆強盜、性侵被判刑12年，假釋後又因不會用手機，自認女友教他時語氣看不起他，竟又打到她吐血還用膠帶纏口鼻、手腳，恐嚇「讓你吸不到空氣，自然死亡」，法院認為李暴戾之氣嚴重、情緒控管不佳，依傷害等罪判他1年4月，可上訴。

檢警調查，李去年7月5日和女友因使用手機問題起口角，竟情緒失控朝她痛毆、拿剪刀刺傷對方右眼，就連肩膀、手腕和肚子都受傷，但李仍不罷休再拿膠帶綑綁女友，纏著她口鼻、手腳。

李男將女友硬拉上機車，載往偏僻山區後還恐嚇她「我就讓你呼吸不到空氣，讓你自然死亡」等語，後來女友獲釋驚恐不已立刻報警提告。

審理時，李男坦承剝奪女友自由，但矢口否認有傷害，辯稱沒有毆打她、也沒用剪刀刺，傷勢是從車上摔下來才造成。

女子證稱，因為李男不會用手機，她教對方怎麼清除記憶體等，但李覺得語氣看不起他就不爽摔手機，還說「看不起他不會用手機」，結果2人吵了起來，自己吃完鎮定劑要睡覺，李男就抓狂痛毆打到她昏迷、吐血。

女子還說，拿膠帶綑綁她雙口、口鼻，還說「既然都吃了FM2，我就讓你呼吸不到空氣，讓你自然死亡」，後來因藥效發作就沒印象了，並提出相關驗傷報告；隔壁鄰居證稱，連續3天都聽到吵架，還有人跌倒像是頭撞到地板那樣。

法院認為，李男曾因強盜、強制性交被判刑12年，2020年12月才假釋，且他之前是拿機車大鎖毆打被害人強盜、性侵，服刑完後卻未深切遷善，遇爭端又毆打、剝奪女友自由，可見他暴戾之氣嚴重，習慣以暴力對待他人，應依累犯加重其刑。

法院審酌，李男不思和平理性解決爭端，反而訴諸暴力，顯見情緒控管不佳，犯後又未全部坦承，依傷害、妨害自由等罪各判他10月、8月，應執行1年4月。

李男把女友打到吐血、用膠帶纏口鼻，法院依傷害等罪判他1年4月。示意圖／ingimage
李男把女友打到吐血、用膠帶纏口鼻，法院依傷害等罪判他1年4月。示意圖／ingimage

強盜 恐嚇 假釋

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