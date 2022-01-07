黨產會告發毀損婦聯會資料 辜嚴倬雲等3人獲不起訴

不當黨產處理委員會指出，婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理因隱匿、毀損資料，涉犯刑法業務侵占、背信、毀損他人文書及「促進轉型正義條例」毀壞政治檔案罪嫌，向檢方提刑事告發。台北地檢署根據多名證人證詞，認定辜氏母女應該清楚這批色卡編號的紙箱屬於婦聯會，卻故意碎紙丟棄，但因超過時效等理由，今給予不起訴處分。

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織後，外傳辜嚴倬雲的秘書1月底到婦聯會大樓取走辜嚴倬雲辦公室物品。黨產會隨即以保全婦聯會內涉及轉型正義歷史真相的相關政治檔案，展開調查。

黨產會指出，陸續約詢婦聯會員工、司機、辜懷如及相關人士後發現，員工去年五月基於辜嚴倬雲指示，將婦聯會2006年前帳冊、檔案等會務資料，依不同處室分門別類、裝箱標示，隨後搬運到台北市中山區德惠街某處，交由辜嚴倬雲、辜懷如保管。

黨產會表示，辜懷如指示劉姓助理，從德惠街將資料搬移到台北市中山北路二段某處。另在辜嚴倬雲指示下，由辜懷如協同助理銷毀。辜嚴倬雲、辜懷如雖辯稱搬運資料都是辜嚴私人物品，但黨產會約詢相關人士都一致表示，搬移物品包含各處室檔案資料，共170箱。

黨產會說，辜嚴倬雲被內政部撤免婦聯會主委職務時，未返還保管的帳冊、檔案等會務資料，且在未徵詢婦聯會同意下，逕自指示銷毀相關帳冊、檔案等會務資料，已涉犯「刑法」與「促進轉型正義條例」等罪嫌。