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桃園知名眼科爆遭盜領 女會計買戒指、還債侵佔1865萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園某知名眼科薛姓女會計因欠債、購買奢侈品，多年以職務之機會私下偷變造診所開立的支票，刑事部分檢方已依侵佔等罪嫌起訴她，眼科不堪損失再對她求償，並提出359筆遭盜領紀錄，法院認為薛應負損害賠償責任，判她應給付眼科共1865萬多元，可上訴。

眼科主張，薛女2003年至2008年擔任診所會計，卻利用公司信任以支付廠商貨款為由，預先在支票金額欄填寫應付金額，或以擦擦筆在支票受款人欄位填載藥品、廠商名稱，經診所負責人簽名後再擦掉受款人，以類似手法變造支票到銀行提領。

眼科還說，薛女多次下手，把領出現金交給親友還債，一共侵佔業務上保管金額高達1900多萬元，後來診所清查她所提支票往來明細發現有異才發現，曝光後薛雖開立面額50萬元支票要償還卻屆期未清償，經眼科聲請對她財產強制執行受償50萬元，仍欠1800多萬。

對此，薛女表示對侵佔眼科款項事實沒有意見，但認為對方主張的金額有出入，有部分支票金額並非她所侵佔。

法院認為，薛女被控侵佔部分，刑事已經由桃園地檢署起訴，有相關卷證事實、銀行提領紀錄；親友也證稱，薛曾向他們借錢、購買戒指，並以支票付款償還。

法院指出，薛擔任眼科會計職務，明知相關票款都是眼科所有卻侵佔，應負損害賠償責任，經比對359筆資料後，判處薛應給付眼科一共1865萬1008元。

法院判薛女應給付眼科1865萬多元，可上訴。記者曾健祐／攝影
法院判薛女應給付眼科1865萬多元，可上訴。記者曾健祐／攝影

桃園 盜領

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