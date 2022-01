【即時短評】台灣憲法法庭再修成R.O.C. 誰犯低級錯誤

憲法訴訟法4日施行,「大法官網站」更名「憲法法庭網站」,遭本報揭露網站英文竟為「Taiwan Constitutional Court」,民進黨被質疑是中華民國的「渣情人」,既憎恨中華民國,又捨不得中華民國的殘存價值而不願分手。網站緊急修正,標識默默改回「Constitutional Court」,英文版介紹則加註R.O.C.(Taiwan),憲改喜事陷父子騎驢。

司法院1月4日盛大舉辦的「憲法訴訟新制施行暨德國聯邦憲法法院法逐條釋義中譯本新書發表會」上,院長許宗力是主人,前院長翁岳生、賴英照、賴浩敏也都出席,參與憲法訴訟法推動的學者、法官都與會,被形容成「群星會」。翁岳生上台致詞時,還提醒釋憲機關對憲法的解釋多少具有政治性,但應避免過分強調政治色彩。

當天司法院贈送來賓印有憲法法庭標識的筆記本,圖樣是法槌、天秤外圍繞著「憲法法庭」與「Constitutional Court」中英文,但當天上線的網站卻變成「Taiwan Constitutional Court」,成了「台灣國」的憲法法庭。

我國各級法院除最高法院、最高行政法院、懲戒法院與智慧財產及商業法院外,都冠有地名,例如二審的台灣高等法院(Taiwan High Court)、福建高等法院金門分院(Fuchien High Court Kinmen Branch Court),而一審的名稱則如台灣士林地方法院、福建連江地方法院。而像最高法院的標識為「Supreme Court」,在網頁介紹裡可不吝於自稱全名為「Supreme Court of the Republic of China」。

憲法法庭立足國家憲政高度,不冠上「Taiwan」也不會減損憲法法庭的地位與崇隆,但直接將解釋中華民國憲法、彈劾總統副總統、審理政黨違憲解散的憲法法庭「蛻變」為台灣國憲法法庭,靠這樣暗度陳倉的方式讓中華民國消失、行執政黨的大夢,未免太過廉價;要說冠名毫無政治意涵,幾人能信?

中華民國有自己的主權,與中華人民共和國在國際上易混淆也是事實,自認是「台灣人」的身分認同逐年攀高,但「台灣」畢竟還不是台、澎、金、馬的正式國名,即便獨立建國國土還是可及於非本島地區,但憲法法院急著自己冠上「Taiwan」,是否有自動「限縮」管轄範圍且「降等」的錯覺?在某些人眼裡看來,像是在自我閹割領土,管不著福建省的金門、馬祖。

據了解,憲法法庭是參考外國而在標識上加註「Taiwan」,事實上有些國家的憲法法院只有單純的圖樣而無文字,有文字者不是寫出完整國名就是寫著「憲法法院」。過往,大法官為了解釋文,連標點符號都錙銖必較,很難想像在憲法訴訟法上路的重要時刻,會犯下這種「低級錯誤」;或者,連大法官也不知道網站遭人「投其所好」被改名。