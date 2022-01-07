女童在大學SPA池遭猥褻 他摸她下體9秒判2年

李男前年在中部知名大學游泳池游泳，見7歲女童在游泳池旁的SPA池玩水，側身抱住女童，隔著泳衣以手撫摸女童下體，一審依強制猥褻罪將他判刑3年，他不服上訴，台中高分院以李男罹患思覺失調症，適用刑法減刑，撤銷一審判決，改判刑2年。可上訴。

二審合議庭審酌，李男因妄想型思覺失調症，於2018年1月9日至2019年1月17日止，前往清海醫院門診6次、住院2次；另因偏執型精神分裂症，於2018年3月19日至2020年6月29日間，多次前往醫院門診， 顯見長期受精神疾症困擾，情節可憫恕，依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

判決書指出，李男於2020年7月20日，前往位於中市的大學內的游泳池游泳，見7歲女童在游泳池旁的SPA池玩水，竟為滿足一己性慾，先與女童聊天，佯稱說喜歡她，隨即違反女童意願，側身抱住她，隔著泳衣以手撫摸女童下體，經被害人告知在附近與朋友聊天的母親，女童母親隨即向管理員反應後報警處理。

李男坦承以中指點女童私密處3下，然否認強制猥褻犯行，辯稱「我只有摸她9秒鐘，我是對她性騷擾，並不是強制猥褻」。

被害女童證稱「我看得到他的臉，我沒有反應，因為我害怕...媽媽說要處理這件事，我拉著媽媽說不要，因為我怕那個人用我」，法官認李男的行為違反被害人意願甚明，構成強制猥褻罪。