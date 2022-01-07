地方萊劑零檢出自治條例被中央指無效 222憲法法庭辯論

行政院指地方政府的萊劑零檢出自治條例無效，台北市議會國民黨團發起連署釋憲，去年1月表決通過台北市議會提出的釋憲案，順利二、三讀過關。憲法法庭6日公告併案審理嘉義市議會、台南市議會、台中市議會聲請案，分就它們制定食品安全相關的自治條例經行政院函告無效及不予核定部分聲請解釋及統一解釋，憲法法庭2月22日上午9點30分將行言詞辯論。

本次審理的實體問題有三項，第一是食品安全衛生管理法第15條第1項第5款、第2項及第4項規定，授權中央主管機關訂定食品的殘留農藥或動物用藥安全容許量標準，此是否為專屬中央之事項？憲法依據為何？或（亦）為地方自治事項，各地方自治團體為保障轄區內的人民健康權及（或）當地產業等，是否得自行訂定不同（不論是較嚴或較鬆）的標準？其憲法依據為何？縣（市）或直轄市自治權限的憲法依據是否相同？

第二個問題是，依憲法第107條第11款規定，國際貿易政策應由中央立法並執行之。如中央開放進口含萊克多巴胺的豬肉，地方亦得另行訂定自治條例，禁止於各該縣（市）或直轄市轄區內運輸、販售或使用含萊克多巴胺的豬肉，是否違背上開憲法規定？對外是否會構成違反國際法的貿易障礙？

第三個問題是依動物用藥殘留標準第3條規定「食品中之動物用藥殘留量應符合下列規定，本表中未列之藥品品目，不得檢出。表中藥品品目非屬行政院農業委員會核准國內使用之動物用藥，僅適用進口肉品。」將請衛福部說明，除本案所涉的萊克多巴胺外，目前是否另有「僅適用進口肉品，而未核准國內使用」的其他動物用藥？

此外，在程序問題方面，大法官也請聲請人說明所通過的相關自治條例經行政院或衛生福利部宣告無效或不予核定部分，是否有繫屬中的訴願案或行政訴訟事件？各聲請人就其所通過的各該地方自治條例經行政院或衛福部宣告無效或不予核定部分，聲請釋憲及統一解釋的依據各為何？也請關係機關說明四件聲請案的聲請標的，是否有應不受理的部分？理由為何？

台北市為加強保障民眾食品安全，2016年12月13日修正台北市食品安全自治條例，增訂第9條之1，明定台北市販售的豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（俗稱瘦肉精），台北市議會2020年11月4日三讀審議通過台北市食品安全自治條例修正案，增訂第17條之1，明定豬肉及其產製品檢驗出乙型受體素者，將處6萬元以上10萬元以下罰鍰，但二條文分別遭行政院宣告無效、不予核定。台北市政府表示尊重市議會向司法院聲請釋憲。