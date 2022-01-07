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國軍中度肥胖官兵達萬餘人 傳參謀總長震怒擬汰劣

國產建材爆內線交易 中興保全董座300萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

國產建材實業前董座林孝信。記者蘇健忠／攝影
國產建材實業前董座林孝信。記者蘇健忠／攝影
國產建材實業公司2019年代孫公司公告處分中國水泥廠，前董座林孝信（中興保全現任董事長）父子等人利用掌握利多消息的機會，趁重訊發布前提前進場買股，涉及內線交易；調查局昨天大規模搜索約談相關人到案，台北地檢署今天凌晨依違反證交法命林孝信300萬元交保。

林孝信兒子、中興保全副董事長林建涵（中保派駐國產建材法代）50萬元交保；林孝信胞妹林富美、林純美，各以100萬、50萬元交保；林富美媳婦楊卉琳10萬元交保；中興保全副總經理陳素玲30萬元交保。

另外，國產建材實業公司董事張世宗100萬元交保；張世宗父親張明吉（國賓影城創辦人）50萬元交保、弟弟張中周（國賓影城董事長兼台灣產物保險董事）10萬元交保；國票金總經理邱彥郎20萬元交保，經理李憲忠10萬元交保。

國產建材董事林泰宏50萬元交保，林妻蔡秀球10萬元交保；國產建材前董事張連豐20萬交保，張妻張簡雪雲10萬交保，國產建材副總經理溫上元、溫前妻蕭采彤各15萬元交保。

調查局追查，林孝信、張世宗等人於2019間，得知國產建材實業將代孫公司「GREAT SMART」處分大陸地區投資事業股權事宜，預估處分利益4.82億元；他們身為內部人，卻在重大訊息禁止交易期間，各自提前買進股票，張世宗還告訴父親、弟弟及友人一同購買，待重訊公告後股價上揚，擬制性獲利估算中。

另外，國產建材實業2020年3月宣布將買回10萬張庫藏股，買回區間價格為8至13元，有內部人也利用利多消息公告前，提前買進自家股票，時間點為2019年。

上市公司國產建材實業1954年創立，現有28座預拌混凝土廠，為台灣預拌混凝土龍頭企業。

國賓影城董事長張中周。記者蘇健忠／攝影
國賓影城董事長張中周。記者蘇健忠／攝影
國賓影城創辦人張明吉。記者蘇健忠／攝影
國賓影城創辦人張明吉。記者蘇健忠／攝影
國產建材實業公司現任董座張世宗。記者蘇健忠／攝影
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