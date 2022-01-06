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她屢遭丈夫家暴帶女逃回越南 遭告略誘獲判無罪

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

越籍新移民吳姓女子因屢遭前夫家暴，在2010年向婆婆誆稱要短暫出門後與當時年僅2歲的女兒搭飛機逃回越南，將孩子交由母親扶養，吳則為謀生返台。雙方3年後離婚，2020年吳女為贍養費向法院聲請酌定，前夫反提告略誘，新北地院考量吳遇到家暴深感畏懼，又擔心離家後女兒受虐才將她帶走，且期間曾與前夫聯繫，難以認定吳有略誘之意，諭知無罪。全案可上訴。

檢警調查，吳女2007年與劉姓前夫結婚後生下一名女兒。2010年7月24日，吳女與前夫口角後遭到對方痛打、痛罵，吳女報警並聲請民事通常保護令，前夫卻在保護令下來前，強脫吳女褲子求歡遭拒又痛毆吳女，吳不堪家暴，選擇在10月9日下午向婆婆誆稱短暫出門後帶著女兒飛回越南，將女兒交給母親扶養，自己則為謀生返台工作。

2013年劉姓前夫與吳女離婚，直至前年吳女為贍養費向法院聲請酌定，劉姓前夫才到地檢署提告吳女略誘。

吳女坦承她未知會前夫就將女兒帶出，但她矢口否認有略誘之意，稱把女兒帶走是因家暴，保護令核發後，前夫還嗆聲「你有保護令，我也打死你」，她怕到無法與前夫同住，於是選擇將女兒一同帶走，「小孩放他那邊我不放心，怕走了之後前夫會打他」，並稱因自己孤身在台，才會選擇將女兒帶回越南。

新北地院考量吳女隻身遠嫁台灣，因家暴深感恐懼，選擇帶著未成年子女返回母國合乎常理，且小孩已與劉姓前夫失聯11餘年，但劉姓前夫卻從未主動聯繫吳女，直到吳女聲請贍養費，才向地檢提告略誘，諭知吳女無罪。全案可上訴。

越籍新移民吳女因受前夫家暴，選擇將女兒送回越南由母親撫養。11年後吳女向前夫聲請贍養費，反挨告略誘，新北地院審理後諭知無罪。本報資料照片
越籍新移民吳女因受前夫家暴，選擇將女兒送回越南由母親撫養。11年後吳女向前夫聲請贍養費，反挨告略誘，新北地院審理後諭知無罪。本報資料照片

家暴 越南

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