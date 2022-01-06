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新北衛生局女員工墜樓案 死者兄從遺物拼湊事件真相

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市衛生局林姓女員工前年墜樓身亡，生前在臉書發文指控物理治療所廖姓前執行長性侵、欺騙感情，家屬怒而提告。新北地檢署原以罪證不足不起訴，如今逆轉依強制性交、強制罪嫌起訴。林女哥哥昨日發臉書提及，官方有不合行政程序的約談，與林女遺物中的隨身碟串聯起來，逐漸拼湊出事件原貌。

對此，衛生局說明，同仁發生事故，深感難過及遺憾，並在案件發生後，配合協助檢調單位調查，也協助家屬後續事宜，至於該案偵查尊重司法單位偵辦結果。另外，廖男任職機構合約至今年8月到期，衛生局在重新招標時，會將機關負責人品德納為重要的評估依據。至於林女哥哥質疑，約談不合行政程序，衛生局沒有回應。

檢警調查，林女2017年6月起任職廖男物理治療所並居住所內，任職期間遭酒醉的廖男性侵。事後廖向林下跪懺悔，希望兩人可以交往，還承諾會離婚。林女幾番掙扎後同意，未料廖男無意與妻子離婚。林女2018年轉到新北市衛生局任職，廖男仍持續糾纏不清。

新北衛生局當時接獲檢舉，進而約談林女。不過家屬質疑，現場無專家學者列席，約談並不符合程序。林女因被告、事件被再度提起心灰意冷，六小時後墜樓身亡。新北地檢署原以罪證不足不起訴，如今逆轉依強制性交、強制罪嫌起訴。

林女哥哥昨日則在臉書發文，透露這一年多奔走的心路歷程，內容還提及一張悠遊卡造型的隨身碟含有不法內容、以及官方不合行政程序的約談。

新北市衛生局林姓女員工前年墜樓身亡，生前在臉書發文指控物理治療所廖姓前執行長性侵、欺騙感情。記者張睿廷／攝影
新北市衛生局林姓女員工前年墜樓身亡，生前在臉書發文指控物理治療所廖姓前執行長性侵、欺騙感情。記者張睿廷／攝影

衛生局

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