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李戡為了這句話告「武統韓粉」 求償60萬元卻吞敗
已故作家李敖的兒子李戡指陶姓男子為「武統韓粉」，陶不滿在YouTube上傳影片說，「你們算什麼東西」；李戡不滿提告求償60萬元，台北地方法院判李戡敗訴，陶免賠，可上訴。
李戡提告主張，陶2019年7月14日在YouTube上傳影片，發表「我告劉寶傑，關鍵節目主持人，還有李戡，李敖兒子，公然加重侮辱毀謗罪，罵我們統派。你們算什麼東西啊」。
李戡認為，陶的言論「算什麼東西」，有不賢、無才能、品行不良的意思，足以貶損他的名譽，提告求償60萬元精神慰撫金。
陶抗辯，李戡斷章取義，惡意省略「你們算什麼東西」之後的發言，他並非罵李戡，而是在敘述李戡罵他在內的統派「你們算什麼東西啊」。
法院認為，根據勘驗相關影片內容，認為陶的言論先稱有政論大老表達希望可以撤回對劉寶傑、李戡的家中侮辱毀謗罪，再說明他提告的緣由是因劉寶傑和李戡在節目罵統派算什麼東西。
法院指出，根據陶言論的前後脈絡，採信陶的說詞，判陶免賠，李戡敗訴。
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