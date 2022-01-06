違法清運、燒垃圾臭翻鄰居 昔電玩大亨周人蔘判1年3月

昔日電玩大亨周人蔘因行賄檢警入監服刑，案件轟動社會。前年他因在新北市林口地區非法替人處理事業廢棄物，被依廢棄物清理法起訴，新北地院考量他已有違反廢棄物清理法的前科卻又再犯，顯見周忽視法律禁令，加重其刑判處有期徒刑1年3月，並沒收犯罪所得新台幣49萬餘元；替周收錢的楊女則因未獲取利益，判處有期徒刑6月，可易科罰金。全案可上訴。

周人蔘20餘年前在台北市中山、松山和大同等地經營的多家賭博電玩，為避免警方取締，每月編列了大筆公關費用打點警界人員，甚至將觸手伸進司法界行賄檢察官。1996年弊案曝光後，周因行賄被判1年3月又15天定讞，另有不少檢警因違反貪汙治罪條例被分判1年到10年6月不等刑期，但也有人經審理洗刷冤屈獲判無罪。

檢警調查，周人蔘未領有廢棄物清除、處理許可文件，卻將他受託管理、位於林口地區的土地自2017年7月起分租給四間公司當工廠用地，再以每月6千至8千不等金額承攬4間工廠廢棄物處理，並雇用外籍移工協助運送、清倒，以怪手挖洞後掩埋燒毀。

2019年3月，新北市環保局獲報民眾檢舉，指有人燒垃圾導致臭氣薰天，與警政署保七總隊聯手查緝後持搜索票搜索，才知是周人蔘惹的禍。