誆高檢檢察官幫土資場喬執照 前書記官淪司法黃牛被訴
曾是高等法院退休書記官的李男，與在新北市新店區公所役政災防課擔任約聘雇的丁姓女子、丁女胞弟，涉嫌向兩名土資場業者誆稱可透過打通關係，協助兩人取得土資場許可執照，三人前後向業者收受共新台幣150萬元，業者直到土資場申請執照又遭駁回時，才發現中了司法黃牛的圈套，憤怒報案；新北地檢署依加重詐欺罪嫌起訴李男等三人。
李男先前與曾任台北地檢署法警、後轉任士林地檢署通譯退休的胞兄，向12名被害人誆稱可協助擺平官司，藉此詐取600多萬元，被新北檢依詐欺取財等罪嫌起訴。
據了解，李家兄弟打著高等檢察署檢察官、高等法院庭長的名號，對外誆稱能夠擺平官司，兩人還租下位於台北市的辦公室，再分租給真的律師並印製名片，使民眾誤認兩人是事務所負責人。土資場的陳姓、朱姓業者為此對李可以打通公務體系深信不疑，請求李協助，李遂找來丁女協助，向兩人佯稱丁女胞弟的表哥是新店警分局長、丁女是新店區所秘書，可協助土資場申請執照。
眾人2018年10月24日晚間相約新店一間餐廳包廂內商談，李在飯局前先向業者稱要給丁女50萬元聊表謝意，業者便在飯局上交付50萬元給丁女，最後因丁女推辭，由丁女胞弟代為收下。飯局翌日，李又約業者見面，向兩人稱因丁女胞弟協助申請執照，也要給他50萬元，業者因此再拿50萬給丁女胞弟，丁女胞弟因此開擴音致電給實際上任職於台北市某警分局秘書室主任的表哥詢問土資場事宜，卻慘遭表哥責罵。
數日後，李男又向業者稱他也有協助土資場申請執照，向業者再索求50萬元得逞，未料後來業者申請執照被駁回，土資場因此在2018年底關閉，業者這才發現受騙上當，氣得向調查局新北市調查處報案。
檢方依據業者提款等事證，以及業者提告作證筆錄、李男等被告偵訊筆錄，認為3人涉犯詐欺罪嫌，依加重詐欺取財罪嫌起訴。
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