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酒測超標10倍足以致命 機器疑異常未重測高院判無罪

中央社 / 高雄6日電

屏東羅姓男子2020年4月酒測值達2.5毫克，被屏東地院簡易庭判刑6個月；羅男上訴，二審卻認為酒測超標10倍應足以致命，檢測顯有異常警方卻未重測，改判無罪；檢方上訴，被高雄高分院駁回，維持無罪判決。

判決指出，2020年4月10日晚上，羅男在屏東縣東港鎮飲酒後騎電動自行車，因搖晃蛇行被警攔查，酒測值每公升2.50毫克，竟達標準值0.25毫克的10倍。羅男向警方坦承自己不久前在小吃部喝啤酒，被屏東地檢署依公共危險罪聲請簡易處刑。

屏東地方法院簡易庭調查，羅男有酒駕前科，曾被判決3個月有期徒刑，卻未記取教訓，罔顧用路人生命財產安全，判刑6個月，併科罰金新台幣6萬元。

但羅男認為酒測值過高，儀器可能有故障情況，提起上訴。

屏東地院判決指出，根據有關研究，酒精濃度達2.0毫克時，會出現「呼吸中樞麻痹、漸近死亡」狀態，若濃度達2.5毫克即會致命，羅男卻還能騎車、跟警察對話並接受酒測。

並且當時在場的員警也作證，從來沒有看過超過2.5這麼高的酒測數值，自己看過的酒測濃度最高是1.5左右，看到也覺得「怪怪的」。屏東地院依上訴「有違常理情況」，警方卻未依「違反道路交通管理事件處理細則」規定，檢測結果有明顯異常，應停止使用此儀器，改用其他儀器檢測，改判無罪。

屏檢不服判決，上訴台灣高等法院高雄分院，合議庭法官也認為警方酒測程序不妥，加上羅男騎車蛇行相關紀錄影像內容已被洗掉，基於「罪證有疑、利於被告」法則，維持無罪判決，不得上訴。

酒測 屏東縣 電動自行車

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