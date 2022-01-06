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友人想追閨蜜心機女利用同情心騙錢 法官斥惡劣

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣28歲許姓女子因趙姓友人想追求其閨蜜陳女，許女見有機可趁，竟向趙男聲稱陳女經濟狀況不好，不僅要還學貸、負擔家計，常因沒錢而少吃飯，表示可替趙男代轉錢給陳女幫助她，因此騙趙男匯款二萬多元，彰化地方法院依詐欺取財罪將陳女判刑一年。

判決書指出，許女見友人趙男很關心其閨蜜陳女，前年3月間先是用line連絡趙男說，她的錢包弄丟，她和陳女外出住宿費2700元是陳女用自己的油錢和吃飯錢付的，導致陳女沒錢吃飯，趙男即說要匯錢給陳女，許女即提供自己男友的帳戶給趙男，謊稱是陳女帳戶，趙男即匯了5500元。

隔日許女後又line趙男說，陳女因缺錢，所以很少吃飯、只買打折品，還要還學貸、負擔家計及還家人錢，趙男又匯了4000元要給陳女。

許女還對趙男說，要給陳女錢不能直接跟她說，也不能直接拿給她，陳女才會收，否則陳女會不好意思，以後就不會跟他見面了。

許女甚至line趙男說，她在百貨公司有看到陳女喜歡的YSL口紅及口紅禮盒在打折，滿6600還有滿額禮，趙男即又匯了8000元到許女提供的帳戶，請許女代購要送陳女，但許女只買了價值2730的二支口紅給陳女，表示是趙男送的，後來趙男詢問陳女有無收到口紅禮盒，陳女表示只收到二支口紅，許女才再上網補買仿冒的YSL口紅禮盒交給陳女。

判決指出，許女一再以陳女每月要負擔一萬多元家計，要支付餐費、手機費、油費及償還卡債，要去買超商食物當晚餐錢還不夠，致趙男前後共匯了2萬2770元給許女，直到趙男查覺有異，詢問陳女，陳女才說她沒收到錢。

法官認為，許女先前已因幫助詐欺取財罪被判刑4月、緩刑3年，仍不知悔改，背叛朋友間的信任感，以兩面手法欺騙互有好感的兩友人，利用他人感情謀取不法利益，且犯後仍一味否認，毫無認錯之意、羞恥之感，甚至提出許多不知來源、被為當事人否認的通訊軟體聯絡紀錄、臉書貼文來辯解，辯詞更是反覆、矛盾、不知所云，也未與告訴人和解、賠償損害，其犯後態度極其惡劣。

而許女為大學肄業、無業、未婚，有二名年幼孩子，且領取社會局補助維生，法官依詐欺取財罪將陳女判刑一年，可上訴。

彰化縣許姓女子因趙姓友人想追求其閨蜜陳女，許女竟向趙男聲稱陳女經濟狀況不好，表示可替趙男代轉錢給陳女幫助她，因此騙趙男匯款二萬多元，彰化地方法院依詐欺取財罪將陳女判刑一年。圖／資料照
彰化縣許姓女子因趙姓友人想追求其閨蜜陳女，許女竟向趙男聲稱陳女經濟狀況不好，表示可替趙男代轉錢給陳女幫助她，因此騙趙男匯款二萬多元，彰化地方法院依詐欺取財罪將陳女判刑一年。圖／資料照

詐欺 學貸

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