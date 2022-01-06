嘉縣議員邱銀海毆打稽查員 判拘役55天、緩刑2年

嘉義縣議員邱銀海。記者林伯驊攝影／聯合報系資料照 嘉義縣議員邱銀海去年9月毆打、辱罵執行公務的嘉義縣環保局蘇姓稽查分隊長，嘉義地方法院審酌雙方和解，依妨害公務執行罪判邱銀海拘役55天、緩刑2年並支付公庫12萬元。

邱銀海另涉及詐領助理費、非法傾倒事業廢棄物與槍砲彈藥刀械管制條例案件等案，目前仍在押。

嘉義縣議會公關室表示，邱銀海的案件法院都還在審理中，目前不會影響他的議員資格。

法院判決書指出，身著背心的蘇姓稽查分隊長去年9月14日配合水利處會勘嘉義縣中埔鄉一處土地，邱銀海口出惡言及三字經辱罵蘇男，除了用手勒住蘇男的脖子，還毆打蘇男並將其壓制在地，導致蘇男頸部和四肢等多處擦挫傷。

邱銀海在審理庭上，請求法官判緩刑並表示願意支付公庫金額，而審理法官認為，邱銀海當時是受選民請託，在環保局、水利處到選民的土地會勘情形下陪同在場，沒有成為民眾與公務人員之間溝通橋梁，反而辱罵、毆打環保稽查人員，對社會大眾做不良示範。

審理法官綜觀，邱銀海離婚、育有3名子女以及家庭經濟，以及犯後坦承犯行，與蘇男達成和解與獲得原諒，甚至替其求情等，量刑處以拘役55天、緩刑2年以及支付公庫新台幣12萬元。