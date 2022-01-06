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酒測值2.5警驚叫「阿娘喂」 少做2動作高院仍判無罪

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

屏東羅姓男子酒駕被警攔查，酒測值每公升高達2.5毫克，超標10倍，施測員警看到數字一度驚呼「阿娘喂」、「沒看過這麼高」，高雄高分院認為依規定數值異常應改用其他儀器，員警施測程序有瑕疵，又未提供酒測觀察紀錄表佐證，今駁回檢方上訴，維持無罪判決確定。

去年4月10日晚間9時許，羅男騎電動車行經屏東縣東港鎮大利、東新路口時，因蛇行被警方攔查，羅男酒測值高達每公升2.50毫克，超過標準值10倍，在場員警看到數據驚呼「阿娘喂」、「太高了吧」，詢後將羅男依公共危險罪移送偵辦。

屏東簡易庭認為羅男有酒駕被判刑紀錄，依公共危險罪，判有期徒刑6個月，併科罰金6萬元；事後他不服，稱酒測數字高到無法想像，應該是儀器出錯，不服提出上訴。

屏東地院審理後，認為酒測值如真的高達每公升2.5毫克，已達「致死」程度，羅男卻還能騎車，碰到員警攔查還能接受吐氣測試，看不出來有爛醉如泥、神智不清狀況，且員警明知道酒測值可能「怪怪的」，卻未依規定改用其他儀器重測，程序有瑕疵改判無罪。

檢方不服上訴，認為羅男被攔查後，當場就向員警坦承酒後騎車，全身散發酒味，從秘錄器畫面都能看出他站立不穩、語意不清；雖然酒測值達每公升2.5毫克可能「致死」，但每個人體質不同，酒測移也經過檢驗核可，不能因數值過高就質疑機器失準。

高雄高分院審理時，合議庭根據羅男提供的醫院健檢報告，認為他肝功能正常，並沒有「酒精反應特異」情況；另外，根據規定，如果檢測結果出現明顯異常，應該停止使用同部儀器，改用其他儀器檢測，施測員警卻未依規定照做，蒐證程序有瑕疵，因此不能當作直接證據。

高分院合議庭認為，檢警雖然舉證羅男有站立不穩及語意含混不清狀況，但卻沒有酒測觀察紀錄表、生理測試狀態報告表，或直線、平衡測試項目的錄影等其他證據，來證明羅男已達不能安全駕駛的程度，因證據不足，駁回檢方上訴，維持屏院無罪判決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

羅姓男子酒測值超標10倍，一度被判刑半年，高雄高分院法官認為員警蒐證程序有瑕疵，維持無罪判決。酒測攔檢示意圖。記者張議晨／翻攝
羅姓男子酒測值超標10倍，一度被判刑半年，高雄高分院法官認為員警蒐證程序有瑕疵，維持無罪判決。酒測攔檢示意圖。記者張議晨／翻攝

酒測 屏東縣 酒駕

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