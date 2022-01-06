酒駕吊照罰鍰不繳 祖產土地遭法拍悔不當初

嘉義縣賴姓男子因酒駕及欠繳健保費，被移送強制執行29件，罰鍰合計21萬餘元，賴男置之不理；嘉義分署日前將其位於民雄鄉的4筆土地查封進行拍賣，只是土地持分137768分之1211，賴男有恃無恐，認為沒有人會對這些土地有興趣，嘉義分署以環景照片「法拍千里眼」服務，在第一次拍賣即以高出底價1成價格賣出，為國庫進帳21萬餘元，拍賣金額完全清繳罰鍰，賴男沒想到因一時貪杯以致祖產土地被法拍，後悔不已。

嘉義分署表示，賴男自2015年至2021年間因酒駕，無照駕駛及欠繳健保費，被嘉義區監理所及健保局移送強制執行，數年間共被移送29件，合計21萬餘元，其中酒駕等交通案件27件欠繳17萬1350元。2018年間2度騎乘機車被警察查獲酒精濃度超過標準被吊銷駕照，並被處分終身不得考領駕駛執照。

賴男拒繳交通罰單被移送強制執行後，嘉義分署執行人員先就他名下持分土地通知查封，同時多次至賴男住處現場勸諭繳納，但是賴男心存僥倖認為祖上留下之持分土地應難以被拍賣掉，所以對於執行人員的勸繳均置之不理拒絕繳納。

嘉義分署得知賴男的4筆土地持分都是137768分之1211，查覺要順利法拍難度很高，抱著姑且一試心理，將不動產依法辦理不動產上網公告外，並以360度環景照片「法拍千里眼」服務，提供拍賣不動產現況之360度環景照片於拍賣公告網站，讓民眾在疫情期間或遠地能透過科技看屋選地，不受時空限制。

沒想到這4筆土地迅速在第一次公開拍賣即有民眾來投標應買，並以高出底價1成之價格賣出，為國庫進帳21萬餘元，不但分署人員感到意外，賴男知道拍賣結果也嚇到，更是後悔不已，直呼以後再也不敢挑戰公權力了。

嘉義分署推測買這些土地的拍定人可能是共有人之一。

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