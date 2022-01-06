快訊

交通車混搭釀交叉感染？ 陳時中認「防疫螺絲鬆了」

桃園機場爆群聚 新北確診者足跡曝…曾到鶯歌超商、大潤發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕吊照罰鍰不繳 祖產土地遭法拍悔不當初

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣賴姓男子因酒駕及欠繳健保費，被移送強制執行29件，罰鍰合計21萬餘元，賴男置之不理；嘉義分署日前將其位於民雄鄉的4筆土地查封進行拍賣，只是土地持分137768分之1211，賴男有恃無恐，認為沒有人會對這些土地有興趣，嘉義分署以環景照片「法拍千里眼」服務，在第一次拍賣即以高出底價1成價格賣出，為國庫進帳21萬餘元，拍賣金額完全清繳罰鍰，賴男沒想到因一時貪杯以致祖產土地被法拍，後悔不已。

嘉義分署表示，賴男自2015年至2021年間因酒駕，無照駕駛及欠繳健保費，被嘉義區監理所及健保局移送強制執行，數年間共被移送29件，合計21萬餘元，其中酒駕等交通案件27件欠繳17萬1350元。2018年間2度騎乘機車被警察查獲酒精濃度超過標準被吊銷駕照，並被處分終身不得考領駕駛執照。

賴男拒繳交通罰單被移送強制執行後，嘉義分署執行人員先就他名下持分土地通知查封，同時多次至賴男住處現場勸諭繳納，但是賴男心存僥倖認為祖上留下之持分土地應難以被拍賣掉，所以對於執行人員的勸繳均置之不理拒絕繳納。

嘉義分署得知賴男的4筆土地持分都是137768分之1211，查覺要順利法拍難度很高，抱著姑且一試心理，將不動產依法辦理不動產上網公告外，並以360度環景照片「法拍千里眼」服務，提供拍賣不動產現況之360度環景照片於拍賣公告網站，讓民眾在疫情期間或遠地能透過科技看屋選地，不受時空限制。

沒想到這4筆土地迅速在第一次公開拍賣即有民眾來投標應買，並以高出底價1成之價格賣出，為國庫進帳21萬餘元，不但分署人員感到意外，賴男知道拍賣結果也嚇到，更是後悔不已，直呼以後再也不敢挑戰公權力了。

嘉義分署推測買這些土地的拍定人可能是共有人之一。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從嘉義分署的法拍公告得知賴男的4筆土地都是持分137768分之1211。圖／嘉義分署提供
從嘉義分署的法拍公告得知賴男的4筆土地都是持分137768分之1211。圖／嘉義分署提供
4筆持分土地在第一次拍賣即順利賣出。圖／嘉義分署提供
4筆持分土地在第一次拍賣即順利賣出。圖／嘉義分署提供
嘉義分署提供「法拍千里眼」服務，讓民眾在疫情期間或遠地能透過科技看屋選地，不受時空限制。圖／嘉義分署提供
嘉義分署提供「法拍千里眼」服務，讓民眾在疫情期間或遠地能透過科技看屋選地，不受時空限制。圖／嘉義分署提供

嘉義 法拍

延伸閱讀

高雄8天取締535件酒駕！　市長陳其邁：從嚴執法

南港林學圃 驚傳病逝

相關新聞

嘉縣議員邱銀海打環保局稽查員 妨害公務罪判拘役55日

嘉義縣議員邱銀海去年與嘉義縣環保局蘇姓分隊長發生言語爭執，邱涉嫌口出惡言辱罵及毆打蘇員，案經蘇員委由律師提出告訴；嘉義地...

前空姐網紅和攝影師嘿咻搞外遇 要付1836萬天價和解金

華航前空姐、網紅張比比（Qbee）4年前和攝影師在家中嘿咻，被依通姦罪判刑3月定讞，民事部分她以1836萬元和丈夫和解，...

P+球星譚傑龍不雅影片案 共犯前經紀人遭起訴

台灣職籃聯盟P+台新夢想家球星譚傑龍遭拍不雅片外流，桃園地檢署查出，余姓男子涉架設色情網站，販賣譚傑龍在內成年、未成年男...

精障罪犯監護期限無上限？法務部急修法恐落三輸局面

法務部在全民激動的背景下推動修法，試圖把原本最多被監護五年的精神病人強制住院／監護處分天花板打破。日後，只要「有心」（例如輿論壓力過大時），受監護的病人將可能被無限期和社會隔離。

嘉縣議員邱銀海毆打稽查員 判拘役55天、緩刑2年

嘉義縣議員邱銀海去年9月毆打、辱罵執行公務的嘉義縣環保局蘇姓稽查分隊長，嘉義地方法院審酌雙方和解，依妨害公務執行罪判邱銀...

酒測值2.5警驚叫「阿娘喂」 少做2動作高院仍判無罪

屏東羅姓男子酒駕被警攔查，酒測值每公升高達2.5毫克，超標10倍，施測員警看到數字一度驚呼「阿娘喂」、「沒看過這麼高」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。