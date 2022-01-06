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車禍受傷調解拿到賠償 騎士沒撤告法院直接判司機免刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園雷姓大貨車司機和楊姓女騎士擦撞被依業務過失傷害罪嫌起訴，但因楊女貿然左切是肇事主因，雷也和楊達成調解、賠4萬5000元完畢，但楊女沒有撤告，法院審酌雷無前科、又盡力彌補損害，若僅因楊沒撤告就讓雷喪失不受理判決機會，與國民法感情不符，判處他免刑，可上訴。

檢警調查，雷男2019年4月14日駕駛1輛大客車行經龍潭區中原路，因同向的楊姓女騎士貿然從右前方往左切入，雷也未保持適當距離超車時發生擦撞，造成楊女人車倒地擦挫傷，經檢方依業務過失傷害罪嫌起訴他。

審理時，雷坦承擦撞楊女，但辯稱自己在車道內行駛，是楊女切入侵犯到他路權，也覺得自己沒有超車行為，並非用超車去定義判斷他過失；楊女則說，覺得雷的車碰到她機車，隨後龍頭開始震動接著就跌倒，也認為自己和對方沒有保持好距離。

法院比對雙方車損、行車記錄器及現場圖等，發現是楊女貿然從路肩左偏進入車道，而雷要超車時也沒保持半公尺以上間隔，2車才發生碰撞，認定楊女是肇事主因、雷為次因。

法院審酌，雷犯後坦承符合自首予以減刑，但考量他是肇事次因，審理期間也和楊女調解成立，賠償4萬5000元完畢，但楊女仍未對雷撤回刑事告訴。

法院認為，雷男沒有前科，「若雷只因楊女未撤回告訴，而喪失不受理判決的機會，仍受追訴處罰，恐與一般國民法感情不符」，就算以刑法第59條情堪憫恕減刑，猶嫌過重。法院說，幾經斟酌雷男犯罪輕微，又已盡力彌補楊女損害，顯認可憫恕，判處他免刑。

桃園地院判大貨車司機免刑。記者曾健祐／攝影
桃園地院判大貨車司機免刑。記者曾健祐／攝影

傷害罪 車道 桃園

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