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3歲小孩睡不著 父母竟命面牆罰站、毆打 腦傷死亡

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市汐止區謝男、蔡女夫妻檔，在2019年間因3歲大的親生骨肉睡眠狀況不正常，涉嫌持膠條毆打、命面牆罰站，小孩睡眠不足撞牆跌倒，經送醫住院救治3個月後不治。法醫解剖認定孩子因腦部舊傷自然死，士林地檢署偵結，檢察官認為難證實小孩遭父母傷害致死，依照成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴謝男、蔡女。

起訴指出，蔡女在2019年9月16日、21日，涉嫌持膠條毆打3歲小孩，同年月23日下午4時許，因小孩睡眠不正常，且明知小孩睡眠不足、體力不濟，謝男向妻子蔡女提議，命令小孩在牆壁前罰站，導致小孩因睡眠不足頭部撞牆跌倒，當日晚上6時許，謝男回家後繼續叫小孩罰站，再度導致小孩頭部撞牆。

當晚10時許，小孩身體不適，父母緊急送醫再轉院就醫，院方見小孩傷痕累累通報疑有家暴。小孩的額頭有5處瘀傷、鼻子、左臉靠近脖子、嘴唇、眼尾、上背部、腰椎、左右髖關節、四肢、膝蓋等處都有瘀挫傷，就醫住院3個月，在2019年12月死亡。

謝男和蔡女一致供稱「小孩身上有些傷不是我造成的」蔡女辯稱，小孩常常東撞西撞，有時會撞到頭。

台大醫院鑑定結果指出，「應考慮為受虐腦傷後導致死亡」但法醫研究所解剖鑑定則認為，小孩身上的瘀傷、挫傷非致命因素，死因爲腦部舊傷，認定為自然死亡。

檢方採信解剖報告，並認為無其他積極證據證明父母傷害小孩致死，全案不論傷害致死罪，依照成年人故意對兒童犯傷害罪起訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

睡眠 傷害罪

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