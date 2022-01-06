高雄8天取締535件酒駕！喝了別上路 陳其邁：從嚴執法

高雄市警察局去年12月27日起至今年1月3日止進行「酒駕大執法」專案，8天下來共查獲535件酒駕案件，高雄市長陳其邁今出席「大社三寶農特產品記者會」強調，打擊酒駕沒有假期，過年前參加尾牙、宴會，警方及市府一定從嚴、徹底執法，對因酒駕造成1死3傷的林男一家，市府將給予最大協助。

38歲男子黃子洋去年12月26日晚間酒後駕車，撞上林姓男子一家4口，造成1死3傷悲劇，其中大女兒牙齒全撞斷、雙腿骨折，陳其邁多日至高雄長庚醫院探望，高市里長聯誼總會主席、鳳山區誠義里里長劉啟芳昨也偕同林男家屬召開募款記者會。

陳其邁今出席大社區公所與大社區農會舉辦活動，他受訪指出，對林男一家的募款，除在社會局有專戶指定用途的捐款，家屬也有一個帳戶，未來市府也將與高雄長庚醫院及相關醫療資源協調，從醫院照顧到林男大女兒未來口腔整形、未來復健等，給予最大協助。

針對酒駕大執法成果，陳其邁強調，今天取締，明天也會取締，不會有任何的假期，提醒民眾不要心存僥倖，在整個取締酒駕的過程裡，一定不會手軟、從嚴執法，立法院臨時會已開始修法，望能就車輛的沒入、與酒駕相關從嚴修法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康