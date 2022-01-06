紅棗酒摻K他命供鄰居母女飲用 強制猥褻判重刑

苗栗縣民林姓男子於2019年間，在私釀紅棗酒摻入K他命，與鄰居小紅（化名）、小芬（化名）母女共同飲用，再假借為小紅按摩，將小紅衣物褪去後，當著小芬面前，撫摸小紅胸部，台中高分院以藥劑犯強制猥褻罪、及以欺瞞方式使人施用第三級毒品等罪，將林男判刑5年6月。可上訴。

林男雖坦承攜帶紅棗酒前往案發住宅與小紅、小芬共同飲酒，但否認以欺瞞方法使人施用第三級毒品、以藥劑犯強制猥褻等犯行，辯稱「我攜帶至案發住宅的紅棗酒業經飲用完畢，並非經警方扣案的該瓶紅棗酒，且我並未撫摸小紅胸部」。法官不採信。

判決書指出，林男於2019年8月9日，攜帶高粱酒、及內含第三級毒品愷他命的私釀紅棗酒各1瓶，前往鄰居小紅家，隱瞞私釀紅棗酒內含K他命成分情況下，與小紅、小芬母女共同飲用該瓶紅棗酒，以此欺瞞方法同時使小紅母施用K他命。

林男乘小紅因酒精及K他命作用而精神不佳，在案發住宅客廳內假借為小紅按摩名義，將小紅衣物褪去後，徒手撫摸小紅胸部，並在被害人小紅反抗時，徒手毆打小紅的身體及頭部，因而以藥劑及強暴方式對被害人猥褻行為1次得逞。