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台66線當賽道競速釀2死3傷 一時狂飆闖大禍開庭想和解

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市觀音區台66線去年9月發生嚴重車禍，洪姓、邱姓男子把公路當賽道競速，洪駕駛BMW重踩油門到底超車失控，高速撞向一旁人群釀2死3傷慘劇，洪、邱均被依妨害公眾往來致死起訴；法院今開庭，洪坦承犯行表示想和被害人等和解，但有人說曾接到他電話就沒下文，質疑他誠意。

檢方起訴指出，洪（34歲）、邱（26歲）去年9月17日凌晨12點多各自駕車在桃園市觀音區台66線0.3公里路段競速，雙方在紅綠燈處併排準備同時起步，相約至指定處再迴轉到起點，洪在第2圈落後起步為追上邱，將BMW油門踩到底導致失控撞向圍觀人群釀2死3輕重傷。

檢方以2人犯嫌明確，偵結依刑法第185條第2項以他法致生公眾往來危險致人於死罪嫌起訴邱、洪；該條法定刑可處無期徒刑、7年以上有期徒刑。

桃園地院今開庭，邱男表示，他知道當時在競速，但無法預測也不知洪男行為，邱的辯護人指出，邱坦承刑法第185條第1項致生往來之危險者，但否認同條第2項前段因而致人於死者，並請法院審酌邱當時在相對封閉車道平行加速，與檢方所指犯意不同，鑑定報告也認為邱非致死原因。

另洪男坦承犯行，他說希望和被害人、被害家屬和解，洪的辯護人表示，洪在警詢、偵查及審理均坦承不諱，案發時也立刻請人報警、留在現場配合調查，應符合自首，另請法院審酌當時一旁仍有2車道通行有車經過，是否符合刑法第185條第1項損壞或壅塞陸路構成要件。

5名被害人、家屬今也出庭，全數均表示有參與調解的意願，但也有人說案發後雖有接到洪男的電話，但之後就沒有下文，質疑他打算和解賠償的誠意。

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

桃園 車道 BMW

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