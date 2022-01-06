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前空姐網紅和攝影師嘿咻搞外遇 要付1836萬天價和解金

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

華航前空姐網紅張比比（Qbee）4年前和攝影師在家中嘿咻，被依通姦罪判刑3月定讞，民事部分她以1836萬元和丈夫和解，但被控分毫未付，丈夫提告請求給付和解金，台北地方法院判張比比應給付1836萬元，可上訴。

張比比2017年12月認識擔任她網站美編的攝影師，隔年5月17日，她在住處客廳讓攝影師拍照時，兩人發生性行為，被丈夫一狀告上法院，張女和攝影師皆被判刑3月確定。

民事部分，張女和丈夫達成和解，張女須給付600萬元，並按月給付6萬元，共負擔1236萬元的子女扶養費。丈夫主張，張女至今未給付一毛錢，並置之不理，提告要求張女應給付1836萬元；張女則未提出任何抗辯，也未到庭陳述。

法院指出，根據丈夫提出的和解書、本票影本等證據，認定張女確實以1836萬元和丈夫和解，認為丈夫請求有理由，判張女應給付1836萬元，並從去年12月6日起計算年利率5%的利息。

張比比。圖／本報記者翻攝
張比比。圖／本報記者翻攝

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