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P+球星譚傑龍不雅影片案 共犯前經紀人遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣職籃聯盟P+台新夢想家球星譚傑龍遭拍不雅片外流，桃園地檢署查出，余姓男子涉架設色情網站，販賣譚傑龍在內成年、未成年男子自慰或裸露下體影片，依妨害秘密罪起訴余男，共犯劉維霖則因不具管轄權而移轉至台北地檢署偵辦。北檢今依恐嚇取財、妨害秘密等罪起訴劉男。

台灣職籃聯盟P.League+ 台新夢想家、知名球星譚傑龍等人遭設局曝光不雅影片恐嚇，警方獲報後，在2020年底逮捕涉案的余男（32歲）、及劉男（39歲）2人，其中余男因涉架設不雅影片販售網站，先前已經被桃檢提起公訴，劉男則移轉由北檢偵辦。

北檢查出，原來是曾任球員經紀人的劉維霖先在色情論壇求檔，再拿這些不雅片威脅被害人付款，或是交出束褲、襪子等貼身衣物，否則將外流影片。

針對劉維霖的部分，北檢共搜扣查獲845個不雅影像檔案，並查出有10名男球星被恐嚇。今偵結將劉男依恐嚇取財、詐欺取財、散布猥褻物、妨害秘密、兒少性剝削防制條例等罪起訴。

據了解，劉維霖僅承認有傳送球星的不雅影片等部分事實，但否認恐嚇。

球星譚傑龍。記者侯永全攝影／報系資料照
球星譚傑龍。記者侯永全攝影／報系資料照

恐嚇 夢想 未成年

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