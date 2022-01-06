豪宅建案土方弊案 中南部濫倒廢棄土 賺價差1億7千萬

台北市土方公會理事長王建翔、侯姓業者等人，承攬北市南港區大型建案，涉嫌濫倒廢棄土至中南部山區，從中牟取暴利，士林地檢署發動大規模搜索，搜索全台各地26處，帶回王男等46名被告、17名證人，初估犯罪所得高達1億7千院餘元，複訊後認定犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知主嫌王、侯2人各交保500萬元。

王等人承攬的大型豪宅建案，地點位在台北市南港區，基地近萬坪，預計2025年完工。檢方指出，王、侯、陳等人承攬豪宅大型建築工地的廢棄土石清運業務，涉嫌向建商收取每車3萬元的清理費，但背地裡涉嫌勾結土資場和多家運輸公司司機，2021年年中起，指示司機在凌晨開車至中南部傾倒廢棄土，甚至載運至偏僻山區傾倒，非法棄置回填的廢棄土危害環境甚鉅。

檢警經2天搜索約談，全案被告等46人先用低價取得非棄土石方收容同意書，以此作為提報「建築工程剩餘資源處理計畫書」並取得開挖許可證後，由「土尾」指引司機非法回填廢棄土到中南部，初估不法所得高達1億7千萬餘元。

檢方在今年1月4日、5日指揮刑事局、台北、新北、桃園、基隆、宜蘭、南投、彰化等地警察，大規模搜索26處，拘提王建翔等46人，及17名證人，查獲1千萬餘元犯罪所得，及工程合約、運送聯單、帳冊及砂石車11部等證物。