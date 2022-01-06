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指蔡正元「特務出身」涉誹謗 管仁健靠3件事實無罪確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

先驅媒體公司特約作家管仁健2020年撰發「蔡正元為何影射許昆龍是抓扒仔？」文章，內容提及「特務出身的蔡正元、與馬英九這種職業學生師出同門，都是同一特務體系」，被依加重誹謗罪起訴，一審認為管非全在詆毀蔡，「特務出身」用詞雖尖酸但占全文比重不高，發文可由大眾判斷是否公允，判無罪。台灣高等法院今駁回檢方上訴確定。

中國時報2020年6月9日援引前立委蔡正元臉書，報導「談許崑源殉黨遭施明德妻批評 蔡正元還原歷史」一文，管仁健同月12日也在先驅媒體「管仁健觀點」專區撰文，寫道「那麼特務出身的蔡正元…那麼蔡正元的言外之意，就是要影射許昆龍當年跟你們的關係嗎？」

許昆龍也作「許崑龍」，指的是高雄市議會前議長許崑源胞兄，中時與蔡、管在各自文中分用「崑」、「昆」兩字。管仁健文章指「特務出身的蔡正元，不知為何又槓上施明德的妻子陳嘉君？還把許崑源哥哥許崑龍吹捧為『美麗島事件的先賢』，並要陳嘉君去請教艾琳達」、「蔡正元因前岳父的關係，與馬英九這種職業學生師出同門，都是同一特務體系，所以每次一談到歷史，用的都是張飛戰岳飛，搞到狗跳雞飛，大家最後也就對真相沒興趣了，但鄉民們別擔心，還好蔡正元說得這些往事都還沒太久，孤狗不到的東東，就交給管大來補充」，蔡認為名譽遭損貶。

管仁健否認誹謗，辯他不是先驅媒體專欄作家，只是投稿，「特務」一詞在國民黨內並無貶意，且他在使用「特務出身」形容蔡正元時，有查證。

士院認為中文往往一詞多義，「特務」本無善惡可言，但台灣發生過二二八事件、美麗島事件並長期戒嚴，「特務」衍生當權者走狗、行事陰險惡毒貶義，管仁健的文章在形容蔡正元時有貶無褒，說是沒有貶意顯不可採。

不過士院認為管仁健是針對蔡正元稱讚許崑龍是「美麗島事件先賢」、「施明德恩人」而質疑許崑龍「為何都不會被關」、「許崑龍的泰福閣槍擊案」，許崑龍是政治人物，擔任過公職與民進黨黨職，而美麗島事件、泰福閣槍擊案當年都受公眾關注，該文與公共議題高度相關，屬可受公評之事。

而蔡正元前岳父「嚴益敬」是軍統局重要成員，蔡曾在「波士頓通訊」雜誌擔任主筆，該雜誌在1970、1980年代與國民黨淵源深；自稱中國間諜的王立強2020年1月初向澳洲警方報案，指遭蔡威脅，澳方曾向法務部查證蔡的身分。士院認為管仁健的推論雖有捕風捉影之嫌，但三個事實都非虛構，評論合理，且泛稱特務出身，非直指蔡曾任特務工作。

高院審理維持一審見解，駁回檢方上訴，管仁健無罪確定。

管仁健（右圖）撰文提及前立委蔡正元「特務出身」，遭控加重誹謗，台灣高等法院今駁回檢方上訴，管無罪確定。圖／聯合報系資料照
管仁健（右圖）撰文提及前立委蔡正元「特務出身」，遭控加重誹謗，台灣高等法院今駁回檢方上訴，管無罪確定。圖／聯合報系資料照

蔡正元 美麗島事件 施明德

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