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工程師在公司偷錄女同事上廁所 工作沒了再賠7萬元
某工程顧問公司鄭姓工程師前年拿手機偷拍女同事上廁所，案發後他已離職，女方提告求償100萬元，台北地方法院判鄭應賠償7萬元，可上訴。
女同事提告主張，兩人都是公司工程師，鄭2020年10月27日下午2時許，在廁所前見她進入女廁，趁她不注意時，將手機放在廁所隔間的層板上方，開啟錄影功能，竊錄她上廁所及隱私部位，不法侵害隱私權，要求賠償100萬元精神慰撫金。
鄭抗辯，對方提起妨害秘密刑事案件，他已在檢方偵查中坦承犯行，確實有偷拍女同事，但認為對方請求的金額過高。
法院認為，公司辦公室並非一般人能隨意進入，又是日常生活每日工作的場所，鄭的行為造成女方如廁時心理壓力、心生畏怖，不當影響女方工作，但斟酌鄭案發後主動到警局承認犯行，審酌雙方資力等一切情狀，判鄭應賠償7萬元。
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