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嘉縣議員邱銀海打環保局稽查員 妨害公務罪判拘役55日

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣議員邱銀海去年與嘉義縣環保局蘇姓分隊長發生言語爭執，邱涉嫌口出惡言辱罵及毆打蘇員，案經蘇員委由律師提出告訴；嘉義地方法院依犯妨害公務執行罪，處拘役55日，緩刑2年，於判決確定日起1年內，向公庫支付12萬元。可上訴。

去年9月14日下午嘉義縣環保局蘇姓分隊長穿著環保局稽查人員背心，配合縣府水利處前往嘉義縣中埔鄉一處土地會勘，前往關心的縣議員邱銀海與蘇員發生言語爭執，涉嫌口出惡言及三字經辱罵又涉嫌徒手勒住蘇員脖子並毆打頭部、將其壓制在地上，造成頸部挫傷、左手肘挫傷、左膝部挫傷及右前臂擦傷等傷害。

嘉義地院認為，邱銀海為嘉義縣議員，在選民的請託下陪同在場進行會勘，不但沒有成為民眾與公務人員間的溝通橋樑，反而辱罵、毆打環保局人員，對社會大眾造成不良示範；審酌其國中畢業、育有3名子女、平常獨居、經濟普通、犯後坦承犯行、已達成和解、尚有悔意等情狀。依妨害公務執行罪，處拘役55日，如易科罰金，以1仟元折算1日。緩刑2年，於判決確定日起1年內，向公庫支付12萬元。

邱銀海另遭檢舉傾倒廢棄物、詐領助理費案，檢警偵辦時還在其住處搜到28發霰彈；嘉義地檢署認為，邱涉犯貪污治罪條例、廢棄物清理法及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串供之虞，向法院聲請羈押禁見，目前羈押中。

縣議員邱銀海因妨害公務罪判拘役。圖／本報資料照，記者莊祖銘攝影
縣議員邱銀海因妨害公務罪判拘役。圖／本報資料照，記者莊祖銘攝影
嘉義縣議員邱銀海。記者林伯驊攝影／報系資料照
嘉義縣議員邱銀海。記者林伯驊攝影／報系資料照

嘉義 邱銀海 妨害公務

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