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豪宅預售屋建案疑濫倒廢棄土 土方公會理事長5百萬交保

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市土方公會理事長王建翔、侯姓業者等人，涉嫌濫倒廢棄土牟取暴利，士林地檢署發動大規模搜索，搜索全台各地26處，帶回王男等52名被告，並通知17人到案說明，檢方連續2天訊問，諭知主嫌王、侯2人各交保500萬元。

據悉，此大規模濫倒廢棄土案件，主嫌王建翔和侯姓業者為承攬台北市南港區一處豪宅預售屋建案，涉嫌濫倒廢棄土牟利，賺取廢棄土價差，不法獲利極高。檢方在今年1月4日、5日指揮刑事局、台北、新北、桃園、基隆、宜蘭、南投、彰化等地警察，大規模搜索26處，拘提王建翔等52人，及17名證人，查獲1千萬餘元犯罪所得，及工程合約、運送聯單、帳冊及砂石車11部等證物。

全案52名被告陸續經檢察官複訊，檢察官諭知主嫌王、侯2人各交保500萬元。

北市 檢察官

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土方公會理事長涉濫倒廢棄土 檢警大規模搜索拘提52人

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