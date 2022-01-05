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土方公會理事長涉濫倒廢棄土 檢警大規模搜索拘提52人

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

北市土方公會理事長王建翔、侯姓業者等人，涉嫌濫倒廢棄土牟取暴利，士林地檢署昨天、今天發動大規模搜索，搜索全台各地26處，帶回王男等52名被告，並通知17人到案說明，檢方連續2天訊問，稍早部分人士已複訊完畢，主嫌王建翔尚未複訊。

士林地檢署指出，承攬台北市某建案的王建翔和侯姓業者，涉嫌濫倒廢土牟利，主任檢察官陳彥章、檢察官劉畊甫連續2天指揮刑事局、台北、新北、桃園、基隆、宜蘭、南投、彰化等地警察，大規模搜索26處，拘提王建翔等52人，及17名證人。

檢方指出，全案初估查扣1千萬餘元犯罪所得，及工程合約、運送聯單、帳冊、砂石車11部等證物，全案52名被告陸續經檢察官複訊。

檢方透露，全案犯罪所法與去年苗栗「土霸王」犯罪手法相似，去年1月砂石業者宋久文涉嫌與多家運輸公司合作，假借申請開挖整地，實際上卻是在偏避山坡地濫倒廢棄土，賺取廢棄土費用和差價，不法所得初估千萬元，許多建案要開工還要先問過業者才能開工，宛如「土霸王」。王建翔和侯姓業者的犯罪手法，與土霸王案相似，全案檢方複訊中。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

檢察官 北市 砂石

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