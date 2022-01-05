土方公會理事長涉濫倒廢棄土 檢警大規模搜索拘提52人

台北市土方公會理事長王建翔、侯姓業者等人，涉嫌濫倒廢棄土牟取暴利，士林地檢署昨天、今天發動大規模搜索，搜索全台各地26處，帶回王男等52名被告，並通知17人到案說明，檢方連續2天訊問，稍早部分人士已複訊完畢，主嫌王建翔尚未複訊。

士林地檢署指出，承攬台北市某建案的王建翔和侯姓業者，涉嫌濫倒廢土牟利，主任檢察官陳彥章、檢察官劉畊甫連續2天指揮刑事局、台北、新北、桃園、基隆、宜蘭、南投、彰化等地警察，大規模搜索26處，拘提王建翔等52人，及17名證人。

檢方指出，全案初估查扣1千萬餘元犯罪所得，及工程合約、運送聯單、帳冊、砂石車11部等證物，全案52名被告陸續經檢察官複訊。