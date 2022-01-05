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6檢察官辦環保案獲獎：要把天空的顏色找回來

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今天表揚偵辦環保案件有功檢察官，台灣高檢署檢察官林秀敏說，她在桃園地檢署任內查辦空汙案，發現家鄉天空被汙染，她認為，環保案件涉及環保專業與產業技術，應結合環保、警察資源辦案，「把天空的顏色找回來」。

獲表揚的有林秀敏、苗栗地檢署檢察官廖倪凰、花蓮地檢署檢察官王怡仁、台南地檢署檢察官呂舒雯、澎湖地檢署檢察官陳建佑、台灣高檢署檢察官郭靜文，他們因查緝環保犯罪，去年獲環保署「金環獎」的榮譽。

法務部長蔡清祥說，獲獎檢察官在國土保育工作上投入心力，獲外界肯定，台灣是美麗的寶島，維護環境要共同努力。

廖倪凰說，偵查環保案件要現地勘察，她曾從一個掩埋廢物的洞，追出整片土地堆置廢棄物，她不輕易結案，追出幕後棄土場的老闆。

王怡仁說，他懷疑花蓮地區廠商承接台灣西部大量廢棄物，將棄土製成石灰石，再轉賣給建商蓋房子，影響工程品質；他說，環保案沒有明確被害人，蒐證不易。

呂舒雯說，念書時即對環保議題感興趣，曾靠監聽追緝行蹤不定的罪犯，她認為，環保案件破案後，通常犯罪者沒有資力、沒有意願協助環境回復原狀，希望繼續查辦相關案件。

陳建佑在澎湖辦過中油油庫漏油案，他說，破案是靠中油內部人提供訊息，油品案汙染土地在外島漏了60公秉，損害土地面積6萬多平方公尺，如漏油案發生在本島，情況也會一樣嚴重。

郭靜文說，環保案件過去不是法定可以監聽的案子，她為了聲請通訊監察書，曾向法官學長拜託；她說，有穿過「青蛙裝」腳踩在事業汙泥上勘察的經驗，犯罪的人常會設證據斷點，辦環保案件要組專業辦案團隊，才容易辦得成。

蔡清祥頒獎給林秀敏。記者王聖藜／攝影
蔡清祥頒獎給林秀敏。記者王聖藜／攝影
右起林秀敏、陳建佑、王怡仁、蔡清祥、廖倪凰、呂舒雯、郭靜文。記者王聖藜／攝影
右起林秀敏、陳建佑、王怡仁、蔡清祥、廖倪凰、呂舒雯、郭靜文。記者王聖藜／攝影

檢察官 中油

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