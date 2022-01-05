公總官員涉貪百萬 檢針對欣桃天然氣等發動第三波搜索

調查局台北市調查處接獲檢舉，指交通部公路總局中壢工務段工程司林志順，涉嫌利用核發路權證照的權勢，藉勢藉端向廠商索賄，若廠商不給錢就不核發執照，至少有4至5家廠商受害，多年來不法獲利可觀，初估金額至少上百萬，違反貪汙治罪條例等罪。新北地檢署會同北市調處今天發動第三波搜索，兵分兩路，針對疑似行賄林志順之一的欣桃天然氣公司與另間營建公司發動搜索，帶回12人。

據悉，林志順從1996年就在該單位任職，服務資歷達25年。檢調目前查出索賄時間為今年初到現在，不排除索賄時間更長，需要後續釐清調查。

據調查，工程得標廠商若要在路面進開挖管線、鋪設瀝青等工程，必須向公路總局申請路證，否則無法施工，但林志順藉由把關核發路證的權限，長年向業者索賄，甚至嗆聲「不給錢就不發執照」、「偷施工抓到一次至少罰十五萬」等語，下包商怕被刁難，分批交付數十萬到百萬元不等金額，由白手套黃男出面在下包商公司等處內收錢，每次索賄至少15至20萬元起跳。

新北地檢署今年8月指揮調查局前往公路總局中壢段辦公室、林志順住居處、相關涉案公務員、行賄廠商住家搜索，約談林志順等近10名官商到案，聲押禁見黃姓白手套獲准，林志順當時請回，第二波搜索後被檢方聲押禁見獲准。