反萊豬公投挫敗再收傳票 蘇偉碩批國家暴力箝制言論

精神科醫師蘇偉碩指萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍，被衛福部認定訊息錯誤，告發他違反食安法。高雄地檢署去年9月22日傳喚蘇到案說明，蘇偉碩為捍衛言論自由，抵達雄檢後未進入偵查庭，向檢方喊話除非逕行起訴或發拘票，否則不會主動到案；雄檢今下午3時再傳蘇偉碩到案，蘇全程保持緘默，強調不應該由人民舉證自己「無罪」。

反萊豬公投去年12月18日失利，高雄地檢署在公投後第二度發傳票，認為蘇偉碩散播關於食品安全的不實訊息，今天傳喚他到案。

今下午2時許，約50名聲援者聚集地檢署相挺，蘇偉碩到場時氣氛沸騰，並以帶刺的玫瑰，訴求言論自由是「關不住的聲音」。

蘇偉碩說，衛福部明知道他對於萊克多巴胺毒性的說明，是基於各國科學家的研究報告，縱使有一份期刊在引用其他期刊時，濃度單位誤植而有相對倍數的誤差，但對於萊克多巴胺的神經發展毒性風險，有不少其他研究的根據，並非憑空杜撰，卻為了政治上的目的，故意將他移送司法機關，使台灣的科學界和醫界不敢再質疑萊克多巴胺各種未經評估的毒性。

他說，農委會主委陳吉仲稱萊劑像保健食品，卻未見檢方傳喚陳說明，人民只要意見跟政府不同，就會像他一樣被檢警傳喚，或是被社會秩序維護法移送，比起戒嚴時期言論管控還要嚴苛百倍。

蘇偉碩說，衛福部此舉是不折不扣以國家暴力侵害言論與講學自由的事件，是對於普世基本人權的侵害。