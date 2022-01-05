影／元旦酒駕經博愛特區 男拒測竟喊「我沒錢，槍斃我！」

年約60歲孫姓男子今年元旦與友飲宴後，酒駕騎乘機車返家，行經台北市中正區重慶南路時遇巡警盤查，員警見其渾身酒氣，要對孫男酒測，但孫男多次吐氣不全，致酒測失敗，還激動大喊「我沒錢，槍斃我啊！」被員警查扣機車、開出拒測罰單挨罰18萬元。

轄區中正一分局表示，1月1日晚上9時許，巡邏員警在重慶南路上發現孫男騎車搖搖晃晃，又違規行駛在人行道上，遂上前攔查，孫男渾身酒氣，顯有飲酒情事，現場員警對其酒測，孫男多次吐氣不全、酒測失敗，後續還對員警大喊「我沒錢，槍斃我啊！」「我原住民！」讓員警非常傻眼。

現場員警後續對孫男開出18萬元拒測罰單，並查扣孫男機車，通知孫男妻子到場載送孫男返家。

警方說，孫男除了吃下18萬元罰單，還需要面臨吊銷駕照及參加道安講習等罰則。年關將至，尾牙餐敘飲宴頻繁，酒後駕車是嚴重危險行為，民眾切勿以身試法，若有飲酒應改搭乘大眾交通工具及計程車，或請代駕開車回家，避免危害用路人安全。

年約60歲孫姓男子今年元旦與友飲宴後，酒駕騎乘機車返家，行經台北市中正區重慶南路時遇巡警盤查。記者李隆揆／翻攝

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