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他車輛被扣急掏五倍券欲領回遭拒 善心書記官伸手助援
57歲許男積欠健保費、牌照稅與停車費、交通裁罰等近25萬元，陸續被移送法務部執行署新北分署執行，新北分署今年12月扣押許男名下賓士車，許男才致電行政執行官，稱做工工具都放在車內，願意辦理分期繳納，還拿著五倍券跟書記官交換後才湊齊拖吊、保管費用，領回愛車。
新北分署指出，許男未繳納停車費、ETC通行費等，被新北市府交通裁決處裁罰四百餘筆，金額高達13萬餘元，又因闖紅燈、違規停車等被裁罰3萬餘元，加上未繳健保費、牌照稅等，共積欠近25萬元，因遲未繳納被移送新北分署執行。
新北分署扣押許男銀行存款等無所獲，便與新北交通局合作，趁許男賓士車停放停車格時前往拖吊查封，兩天後許男致電書記官，稱他早年事業有成，以賓士代步，後來做粗工維生，月薪4萬餘元，不僅要付1萬6千元的房租，還要獨力扶養年僅10歲的女兒，負擔沉重，才會無力繳納欠款。
經行政執行官查訪許男家庭狀況，同意許男先繳款3萬後，再辦理分期付款繳清剩餘欠款，許男高興前往領回車輛，卻因借不到錢付不出2千餘元的拖吊、保管費，最後勉強湊出2千元現金與5百元五倍券，保管場卻又不收五倍券，所幸書記官林文正為協助許男，立即掏出五百元與許男交換五倍券，才解決許男燃眉之急，領回車輛與車上的維生工具。
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