快訊

影／臥龍古道離奇三死 王母控訴女兒遭誣告冤死

桃機5案匡列採檢結果出爐 同住家人、租屋室友皆陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美麗華工會府前陳抗表演行動劇 桃產工會3成員獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市美麗華高球場罷工，桃園縣產業總工會秘書長葉瑾瑜等人，去年8月間赴總統府抗議；林姓、李姓2人持紅色油漆，朝總統府前方花台潑灑，並以手勾手方式坐在道路，警方依違反集會遊行法等罪將葉等3人送辦。台北地檢署認為，抗議民眾只是表演行動劇，並非故意朝員警潑紅漆，且當時現場環境吵雜，沒聽到警方舉牌，今依罪證不足，給予不起訴處分。

檢警調查，桃產工會、工會秘書等人，動員200多人，以勞資協商破局，政府淨以紓困資金援助資方，導致資方氣焰高漲，打壓員工為由，去年8月23日上午10時44分，未經申請就動員到重慶南路、凱道前集會，並潑灑紅漆。

現場指揮官陸續於上午10時49分、51分和57分向陳抗成員葉瑾瑜舉牌警告、命令解散及制止。隨後，中正一分局分局長也於上午11時1分向陳抗成員葉男舉牌制止，並要求停止違法行為。

警方後續採取強勢執法作為，將違法陳抗群眾逐一抬離總統府前，並予以管束、約制，後續依法載至警局查證身分。警方根據蒐證影片，認定林、李2名潑漆民眾，涉犯妨害公務罪、葉男違反集會遊行法，將3人依法送辦。

新北市美麗華高球場罷工，桃園縣產業總工會秘書長葉瑾瑜等人，去年8月間赴總統府抗議；林姓、李姓2人持紅色油漆，朝總統府前方花台潑灑，並以手勾手方式坐在道路，警方依違反集會遊行法等罪將葉等3人送辦。圖／本報資料照
新北市美麗華高球場罷工，桃園縣產業總工會秘書長葉瑾瑜等人，去年8月間赴總統府抗議；林姓、李姓2人持紅色油漆，朝總統府前方花台潑灑，並以手勾手方式坐在道路，警方依違反集會遊行法等罪將葉等3人送辦。圖／本報資料照

陳抗 總統府 妨害公務 集會遊行

延伸閱讀

元旦升旗柯文哲一度獨自吹冷風 總統府再度致歉

【重磅快評】柯文哲吹寒風 是蔡總統心中的最美風景？

柯文哲冷風被罰站40分鐘 陳佩琪還原當晚幫夫抱不平

柯文哲被晾府外吹風 總統府：安排不周

相關新聞

邱于軒揭虐童反遭幼教界罵「作秀」怒告6團體結果出爐

高雄市國民黨籍市議員邱于軒，前年踢爆林園、大寮兩家幼兒園疑似虐童，並在議會質詢中公開此事，卻被高雄市六大幼補教團體開記...

台塑小王子妻買畫拿不到真跡證明 名畫廊得吐還1238萬

台塑企業創辦人王永在二房長子王文堯夫妻2017年造訪達利公司、大藝術家畫廊經營的畫廊參觀，妻子林仟惠購買中國藝術大師吳冠...

周玉蔻的「放言」指大陸商人是大詐騙家 判賠12萬元

周玉蔻成立的網路媒體「放言Fount Media」報導大陸商人孫天群為「大詐騙家」，指孫利用P2P集資詐騙套現，被一狀告...

反萊豬公投挫敗再收傳票 蘇偉碩批國家暴力箝制言論

精神科醫師蘇偉碩指萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍，被衛福部認定訊息錯誤，告發他違反食安法。高雄地檢署去年9月22日傳喚蘇到...

他車輛被扣急掏五倍券欲領回遭拒 善心書記官伸手助援

57歲許男積欠健保費、牌照稅與停車費、交通裁罰等近25萬元，陸續被移送法務部執行署新北分署執行，新北分署今年12月扣押許...

美麗華工會府前陳抗表演行動劇 桃產工會3成員獲不起訴

新北市美麗華高球場罷工，桃園縣產業總工會秘書長葉瑾瑜等人，去年8月間赴總統府抗議；林姓、李姓2人持紅色油漆，朝總統府前方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。