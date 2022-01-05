美麗華工會府前陳抗表演行動劇 桃產工會3成員獲不起訴

新北市美麗華高球場罷工，桃園縣產業總工會秘書長葉瑾瑜等人，去年8月間赴總統府抗議；林姓、李姓2人持紅色油漆，朝總統府前方花台潑灑，並以手勾手方式坐在道路，警方依違反集會遊行法等罪將葉等3人送辦。台北地檢署認為，抗議民眾只是表演行動劇，並非故意朝員警潑紅漆，且當時現場環境吵雜，沒聽到警方舉牌，今依罪證不足，給予不起訴處分。

檢警調查，桃產工會、工會秘書等人，動員200多人，以勞資協商破局，政府淨以紓困資金援助資方，導致資方氣焰高漲，打壓員工為由，去年8月23日上午10時44分，未經申請就動員到重慶南路、凱道前集會，並潑灑紅漆。

現場指揮官陸續於上午10時49分、51分和57分向陳抗成員葉瑾瑜舉牌警告、命令解散及制止。隨後，中正一分局分局長也於上午11時1分向陳抗成員葉男舉牌制止，並要求停止違法行為。