酒醉男痛毆2護理師 中醫大譴責醫療暴力

中國醫藥大學新竹附設醫院驚傳醫療暴力事件，院方指出，今日凌晨3時30分，1名男性病患因酒後胸悶不適到醫院急診就醫，疑似不滿男護理師要他先在候診區等待，竟徒手掐住護理師衣領、痛毆其臉部，另名男護理師上前制止也遭病患友人用力推擠導致胸口疼痛，隨即報警處理。

中醫大新竹附醫指出，該名男性患者因酒後胸悶不適就醫，診療過程經護理師專業評估，須密切就近觀察，為避免影響其他患者，建議他先在候診區等待，但男病患疑似心生不滿，竟徒手掐住男護理師衣領，並出拳攻擊其臉部，導致護理師嘴角受傷。

院方表示，事發當下，有另一位男護理師目睹，看見同事被病患拉扯趕緊上前制止，不料卻遭病患友人用力推擠，導致胸口疼痛。當下立刻通報警方到場，將鬧事的病患及病患友人逮捕。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，嚴厲譴責醫療暴力行為，決不寬貸暴力，會給予2位受傷護理師最大的支持與關懷，提供所需的協助。