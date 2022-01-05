聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒醉男痛毆2護理師 中醫大譴責醫療暴力
中國醫藥大學新竹附設醫院驚傳醫療暴力事件，院方指出，今日凌晨3時30分，1名男性病患因酒後胸悶不適到醫院急診就醫，疑似不滿男護理師要他先在候診區等待，竟徒手掐住護理師衣領、痛毆其臉部，另名男護理師上前制止也遭病患友人用力推擠導致胸口疼痛，隨即報警處理。
中醫大新竹附醫指出，該名男性患者因酒後胸悶不適就醫，診療過程經護理師專業評估，須密切就近觀察，為避免影響其他患者，建議他先在候診區等待，但男病患疑似心生不滿，竟徒手掐住男護理師衣領，並出拳攻擊其臉部，導致護理師嘴角受傷。
院方表示，事發當下，有另一位男護理師目睹，看見同事被病患拉扯趕緊上前制止，不料卻遭病患友人用力推擠，導致胸口疼痛。當下立刻通報警方到場，將鬧事的病患及病患友人逮捕。
中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，嚴厲譴責醫療暴力行為，決不寬貸暴力，會給予2位受傷護理師最大的支持與關懷，提供所需的協助。
警方表示，涉案2人以現行犯逮捕，全案依違反醫療法和刑法傷害罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言