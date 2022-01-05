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假警拍「口愛」片被苦主究辦 法官處2月、罰金1萬

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市25歲蕭姓男子去年9月間與另名男子穿著交通警察制服，假冒警察在床上「口愛」的影片，在網路上瘋傳，遭冒用臂章的員警接獲通知氣炸了，隨同仁赴蕭男住處逮人送辦，台南地院認他公然冒用公務員服飾、徽章，處罰金1萬元，又犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處2月徒刑，可上訴。

據調查，蕭男對警察工作很有興趣，多次報考未上，再加上有特殊性向，才會在網上「制服裝扮遊戲」。檢警調查，他前年9月13日，穿戴有警察樣式制服、警察樣式反光背心及有刑警警徽的刑警帽，公然在馬路上行走，讓一般民眾誤認他是警察。

前年12月起至去年9月27日期間，他多次穿戴警察服飾及有刑警警徽刑警帽，將裸露下體、自慰照片及與他人口交影片，上傳推特帳號供人上網觀覽該猥褻照片及影片。

台南市第4警分局以臂章號碼等樣式比對查證，確認華平派出所張姓警員身分遭冒用，張警說，接到警局通知時很訝異，一件警察制服代表整個警察團隊的榮譽，一個臂章號碼代表個人尊嚴，這件事令他非常氣憤。

經警循線追查，偵查隊及張警等人去年9月29日晚間11時多，經蕭男同意搜索，當場在仁德住處，查扣警察制服、警察專科學校學生制服、反光背心、防彈衣、警察專科學校學生證、槍套等物。

台南地院審酌，蕭男於其Twitter帳號上，張貼內含冒用公務員服飾、徽章的猥褻照片及影片，使不特定多數人均可透過上網方式觀覽該猥褻照片及影片，所為對社會善良風俗產生負面影響，且有損警察職務的威嚴及正當性，很不應該。

惟念他犯後尚能坦承犯行，並兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段等一切情狀，認他公然冒用公務員服飾、徽章，處罰金1萬元，又犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處2月徒刑。另扣案的警察樣式制服、警察樣式反光背心、有刑警警徽的刑警帽等物品及手機沒收。

經警循線追查，去年9月29日晚間，經蕭男同意搜索，當場在仁德住處，查扣警察制服、反光背心、防彈衣、警察專科學校學生證等物。圖／翻拍照
經警循線追查，去年9月29日晚間，經蕭男同意搜索，當場在仁德住處，查扣警察制服、反光背心、防彈衣、警察專科學校學生證等物。圖／翻拍照
據調查，蕭男對警察工作很有興趣，多次報考未上，再加上有特殊性向，才會在網上「制服裝扮遊戲」。圖／翻拍照
據調查，蕭男對警察工作很有興趣，多次報考未上，再加上有特殊性向，才會在網上「制服裝扮遊戲」。圖／翻拍照
台南地院認蕭男公然冒用公務員服飾、徽章，處罰金1萬元，又犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處2月徒刑，扣案警察制服等物則沒收。圖／翻拍照
台南地院認蕭男公然冒用公務員服飾、徽章，處罰金1萬元，又犯以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，處2月徒刑，扣案警察制服等物則沒收。圖／翻拍照

警察 制服 猥褻

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