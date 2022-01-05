粗語髒話辱警遭妨害公務逮捕 刑法謙抑性判無罪

桃園吳姓男子想向八德分局督察投訴時和員警起衝突，脫口說「去宏幹」、「白目洨」等語，被依侮辱公務員送辦；法院認為，有無構成侮辱應思考刑法謙抑性，避免範圍界定過廣造成民眾動輒得咎，綜合前後語、情節判斷，認為吳是質疑員警執法過當，難認有侮辱犯意，判他無罪，可上訴。

檢警調查，吳男2020年8月2日酒後到八德分局，前後公然向執勤員警說「拿錢都不會害怕」、「去宏幹（台語）」、「你不要白目洨」等語，警方認為受辱，以妨害公務罪嫌逮捕送辦，檢方依妨害公務侮辱公務員罪嫌將吳向法院聲請簡易判決處刑。

審理時，吳坦承有講這些話，但堅決否認侮辱公務員，辯稱當時酒醉是警察激他，原本要向督察投訴但員警叫他明天再去還一直驅趕，自己越講越激動對方就靠過來，還把他丟出去害他摔斷門牙流血，最後被上銬逮捕，連腳也被用斷。

法院認為，刑法第140條第1項當場侮辱公務員，判斷是否構成「侮辱」應綜合審酌行為人慣用語言、說話習慣，還有當時所受刺激、語氣及前後文句。

法院還說，基於刑法「謙抑性」思考，應衡量言論自由與公務員人格尊嚴平衡保障，以避免侮辱公務員罪的不法範圍界定過廣，造成民眾動輒得咎，損及言論自由保障的內涵。

法院勘驗當時密錄器畫面，發現吳因投訴問題和警方起衝突，脫口說「拿錢的都不會怕」，員警隨即問「誰拿錢的？」吳則回「我說你領薪水的都不怕啦」，員警再說「我領薪水心安理得」，可見吳是針對員警舉止質疑，非刻意侮辱。

而吳說「去宏幹」一詞雖粗鄙，但當時吳遭員警用力從椅子拉倒在地管束，造成吳下巴撕裂、牙齒斷裂及腳骨折，吳主觀認為員警執法不當，並非憑空虛捏的抽象謾罵。