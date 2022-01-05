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邱于軒揭虐童反遭幼教界罵「作秀」怒告6團體結果出爐
高雄市國民黨籍市議員邱于軒，前年踢爆林園、大寮兩家幼兒園疑似虐童，並在議會質詢中公開此事，卻被高雄市六大幼補教團體開記者會，指控邱于軒「作秀過了頭」，質疑邱預謀養案；邱于軒事後對召開記者會的幼教團體理事長提告加重誹謗罪，高雄地檢署偵結，認為市議員言行屬可受公評之事，不起訴6位理事長。
大寮區某幼兒園前年5月傳出不當管教，造成收托幼兒受傷，高雄市教育局裁罰幼兒園減招21人，邱于軒認為處分過輕，在質詢時公開此事，市府教育局認為園方未立即改善，裁處幼兒園停辦1年。
同年7月，林園區某幼兒園傳出虐童，邱于軒與同黨市議員模擬幼童被膠帶綑綁手部的畫面，揭發該間幼兒園疑似涉及虐童，隔天教育局到幼兒園進行聯合稽查時，邱于軒自稱接獲陳情，未獲邀也到場陪同稽查。
兩間幼兒園接連被揭露疑似虐童，引發高雄市六大幼補教團體不滿，前年7月10日大動作召開記者會，質疑邱于軒預謀養案，還稱邱在議會的保護傘下，「為了韓流衰退的氣勢不振，為了打響自己也恐遭聯署罷免的危機，遂利用未經詳實查證的議題，打壓幼教業者，已淪為另類恐怖行徑」。
六大幼補教協會還指邱于軒「不僅作秀過了頭，更疑似為了下次選舉，行清理不相挺的戰場之實」。邱不滿監督反被幼補教團體指責，向6個召開記者會的高市幼補教協會理事長提告加重誹謗罪。
高雄地檢署偵查時，檢方依據六大補教團體記者會內容，認為是針對邱于軒在市議會質詢、示範以及與教育局到幼兒園聯合稽查等行為，所提出的主觀意見或評論。
檢方認為，邱于軒身為議員，言行攸關社會公共利益，議員質詢有無憑據、有無詳實查證、監督稽查有無逾越份際，均與公共利益相關，即使六大團體理事長言詞稍屬強烈，可能造成邱于軒不快，但仍屬可受公評之事，6位理事長言論應受憲法保障處分不起訴。
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